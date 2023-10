Edital para o Bolsa atleta deve ser publicado pela Prefeitura de PL nos próximos dias

A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Direitos Humanos, anunciou que em breve será publicado o Edital referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO E CONCESSÃO DO BOLSA ATLETA.

Imagem: internet

Este relevante edital tem como base a Lei Federal n° 14.597, datada de 14 de junho de 2023, que estabelece a Lei Geral do Esporte, a Lei Estadual n° 20.782, de 19 de julho de 2013, que aborda a concessão do Bolsa Atleta no âmbito estadual, e a Lei Municipal nº 3.539, de 17 de setembro de 2019, que versa sobre o Programa Municipal Bolsa Atleta.

O esporte desempenha um papel vital na sociedade, promovendo saúde, inclusão social e crescimento pessoal. Em Pedro Leopoldo, a Administração reconhece a importância desse papel e tem tomado várias medidas nesse sentido. Isso inclui a oferta de escolinhas esportivas gratuitas com diversas modalidades para todas as idades e gêneros, o projeto de expansão do Complexo Esportivo Pedro Leopoldo (CEPPEL) para melhorar as instalações, a construção do muro no campo de futebol do Clube Recreativo Eldorado, apoio a diversos eventos e competições locais e regionais envolvendo atletas de Pedro Leopoldo, além de diversos outros investimentos. Isso reflete o compromisso da administração com o esporte. Com o lançamento deste Edital para o Bolsa Atleta, a cidade reafirma também seu apoio aos talentos locais. "O Bolsa Atleta é uma iniciativa fundamental para apoiar e reconhecer o talento de nossos atletas locais. Este edital é mais um passo em direção ao fomento do desenvolvimento esportivo em nossa cidade", enfatizou a Prefeita Eloisa Helena.

Os interessados em participar do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO E CONCESSÃO DO BOLSA ATLETA devem estar atentos às publicações, alterações, esclarecimentos ou contestações relacionados ao benefício. Essas informações serão regularmente disponibilizadas no site oficial da Prefeitura (www.pedroleopoldo.mg.gov.br), bem como divulgadas no quadro de avisos da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Direitos Humanos.

Da Redação com Por dentro de tudo