Sete Lagoas sedia Jogos Jurídicos Mineiros 2023 de 2 a 5 de novembro

Realizado pelos mesmos organizadores do Engenharíadas, evento reúne centenas de estudantes de Direito de várias cidades

Comprovando seu potencial para receber relevantes eventos esportivos estaduais e nacionais, Sete Lagoas volta a receber uma competição universitária na próxima semana: os Jogos Jurídicos 2023, de 2 a 5 de novembro. O evento, de natureza esportiva universitária, promove o esporte e integração entre estudantes do curso de Direito de várias agremiações de todo o estado de Minas Gerais.

Imagem: Divulgação

São diversas modalidades, tanto coletivas como individuais, em campos e ginásios da cidade, além de shows, realizados no Unifemm, mais uma vez contando com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer e do Grupo Uai de Hotéis e Pousadas de Sete Lagoas e Região. Entre as modalidades disputadas, estão xadrez, jiu-jitsu, tênis de mesa, tênis, natação, judô e Atletismo (individuais) e peteca, futebol de campo, futsal, handebol, vôlei e basquete (coletivas). Vale ressaltar que todas as modalidades possuem categorias masculina e feminina, exceto futebol de campo (apenas masculina).

Durante o evento os participantes se hospedam em alojamentos de escolas da Rede Municipal de Educação, gentilmente cedidas pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Serão quatro escolas municipais: Márcio Paulino, Monsenhor Messias, Dalva Ferreira e Nádia Lúcia. Além desse tipo de alojamento, o evento conta com parcerias da rede hoteleira da cidade (Grupo UAI), promovendo preços especiais para as datas dos jogos.

As disputas esportivas ocorrem por toda a cidade, como ginásios Dr. Márcio Paulino, Vinício Dias Avelar, Campo do Montreal, Estádio Arena do Jacaré, Campo do Ideal Sport Clube, piscina do Corpo de Bombeiros e Ginásio do Unifemm, além de quadras do Colégio Regina Pacis, Ginásio Lays Farnetti, Sesc e Clube Huracán. Todas as competições têm acesso gratuito do público.

As universidades participantes são:

Doctum – Juiz de Fora

Fadipa – Ipatinga

Milton – Belo Horizonte

Newton – Belo Horizonte

PUC – Belo Horizonte

UEMG – Diamantina

UFJF – Juiz de Fora

UFJF – Governador Valadares

UFLA – Lavras

UFMG – Belo Horizonte

UFOP – Ouro Preto

UFU – Uberlândia

UFV – Viçosa

UNIFIPMOC – Montes Claros

UNIPAM – Patos de Minas

UNIUBE – Uberaba

UNIVALE – Governador Valadares

No caso das festas, os interessados devem procurar as atléticas participantes para a compra do seu pacote ou avulso de cada dia, ou ainda por meio do site Ingresso Live (www.ingressolive.com/jjm2023). Para além da disputa esportiva, a integração fica por conta das festas realizadas no período diurno, denominadas de "Arena", de 14h às 20h, exceto no dia 5, que se estenderá até às 21h. E também as festas noturnas open bar, de 22h às 05h, nos dias 2, 3 e 4. "Entre as atrações, teremos Mc Pedrinho, Almanac, WS da Igrejinha, MC Zaquim, DJ Escobar, PelaSamba, MC Rick e algumas atrações locais", avisa Alaor Neto, organizador do evento. Mais informações no Instagram: @jogosjuridicosmg

Com Prefeitura de Sete Lagoas