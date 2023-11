Com a brilhante atuação de Paulinho, o Atlético vence o Fluminense e assegura sua posição no G6 do Brasileiro

Na Arena MRV, o Atlético demonstrou mais uma vez seu brilho quando joga em casa, especialmente com o desempenho excepcional de Paulinho, o camisa 10 da equipe. Neste sábado (28), na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0, com Paulinho marcando dois belos gols e sendo o destaque da partida.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com essa vitória crucial sobre o Fluminense, o Atlético conquistou temporariamente uma vaga no G6, somando 49 pontos. A manutenção dessa posição dependerá do resultado do confronto entre o Athletico-PR e o São Paulo, que ocorre neste domingo (29). O Fluminense, por sua vez, permanece na oitava posição, com 45 pontos.

Na próxima quarta-feira (1), o Atlético volta a jogar em casa, enfrentando o Fortaleza, em um jogo que começará às 21h30 (horário de Brasília).

Reservas do Fluminense

De olho na decisão da Copa Libertadores em 4 de novembro, o técnico Fernando Diniz optou por escalar um time alternativo. O Fluminense enfrentará o Boca Juniors da Argentina no Maracanã, em busca da primeira conquista na competição de clubes mais importante da América do Sul.

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo da partida foi marcado por um jogo aberto na Arena MRV, com ambas as equipes buscando o gol incessantemente, proporcionando um espetáculo emocionante. Mesmo sem seus jogadores titulares, os cariocas criaram dificuldades para a defesa do Atlético.

Aos 20 minutos, Hulk aproveitou uma falha de Guga, driblou a defesa do Fluminense e chutou com força, mas a bola caprichosamente acertou a trave esquerda de Fábio, representando a chance mais clara de gol até então.

Aos 34 minutos, o camisa 7 chutou de fora da área, a bola desviou em um adversário e foi para escanteio, quase encontrando as redes.

Aos 40 minutos, o lateral-esquerdo Guilherme Arana também levantou a torcida ao pegar de primeira o cruzamento após uma bela jogada de Saravia, proporcionando uma chance perigosa.

Gol do Atlético!

No segundo tempo, o Atlético abriu o placar aos 16 minutos, quando Hulk encontrou o zagueiro Jemerson na área. Enquanto os jogadores e torcedores pediam um pênalti por um possível toque de mão de Guga, Paulinho aproveitou a sobra e balançou as redes, marcando o primeiro gol na Arena MRV: 1 a 0.

Em desvantagem, o técnico Fernando Diniz partiu para uma abordagem mais agressiva, realizando as substituições de John Arias no lugar do volante Thiago Santos e do meia Daniel na vaga do zagueiro David Braz.

Aos 23 minutos, Otávio chutou cruzado na grande área, mas Rubens não conseguiu alcançar a bola, deixando a torcida nas cadeiras ansiosa.

Aos 26 minutos, o Fluminense respondeu e assustou com um cabeceio de Lelê após um cruzamento de Diogo Barbosa, com a bola passando raspando a trave de Everson.

Rubens foi substituído no Atlético aos 34 minutos do segundo tempo, dando lugar a Pavón, e foi aplaudido pela torcida após uma atuação destacada.

Show do craque

Após o gol, o Atlético ganhou mais confiança no jogo, e o segundo gol veio de um lançamento longo. Zaracho ganhou a disputa aérea e fez um lindo passe para Paulinho. O camisa 10, em velocidade, entrou na área e finalizou com a perna esquerda, fazendo a Arena MRV explodir novamente: 2 a 0. Veja os gols

Pouco depois do segundo gol, Everson fez uma defesa espetacular na Arena MRV. Após uma ótima jogada, John Kennedy finalizou com força, mas o goleiro do Atlético fez uma intervenção milagrosa.

O técnico Felipão fez duas alterações na equipe, substituindo Zaracho e Paulinho por Igor Gomes e Edenilson, e ambos os substituídos foram muito aplaudidos pela torcida do Atlético. O jogo terminou com mais uma vitória na Arena MRV.

Ficha técnica

Atlético

Escalação: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Matías Zaracho (Igor Gomes); Rubens (Pavón), Paulinho (Edenilson) e Hulk.

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Fluminense

Escalação: Fábio; Guga, Marlon, David Braz (Daniel), Diogo Barbosa; André, Martinelli, Thiago Santos (Arias), Léo Fernandez (Lelê); Lima (Alexsander) e John Kennedy.

Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Paulinho, aos 16 e aos minutos do segundo tempo, para o Atlético. Cartões amarelos: Rubens, Jemerson (Atlético); Lelê (Fluminense).

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Data: 28 de outubro de 2023. Local: Arena MRV, em Belo Horizonte. Horário: 21h (horário de Brasília).

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Neuza Inês Back e Marcelo Carvalho Van Gasse. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Da Redação com Itatiaia