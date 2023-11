Democrata fará eleição do Conselho no próximo dia 06/11

Está marcada para o próximo dia 6 de novembro, na Arena do Jacaré, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) de sócios do Democrata Futebol Clube que vai eleger o novo Conselho Deliberativo que fará a gestão do Jacaré no próximo triênio. Apenas uma chapa, “Democrata no Caminho Certo”, foi inscrita e está homologada para o pleito.

Compõem a chapa Lino Assunção (presidente), Leonardo Cordeiro (vice-presidente), Renato Barbosa (1° secretário) e Luciano Nogueira (2° secretário). Assim que o novo Conselho for eleito e empossado, uma das primeiras atribuições é a de organizar votação que vai apontar o presidente do Clube.

Atualmente, estão com as obrigações em dia e com direito a voto 48 sócios proprietários. A AGOE será instalada, em primeira convocação, às 19h com 2/3 dos associados ou, em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de associados aptos a votarem.

Atualmente, Gustavo Guerra Gonçalves preside o Conselho e, também, a Comissão Eleitoral organizadora do pleito.

Da Redação com Marcelo Paiva