Prefeitura estuda apoio a equipe feminina de futebol de Sete Lagoas em torneio em São Paulo

O futebol feminino vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Apesar de Marta e companhia não terem um bom desempenho na última Copa do Mundo de Futebol Feminino, a modalidade está mais difundida do que nunca. No que depender da equipe feminina do Bosque Futebol Clube e da Prefeitura, Sete Lagoas, estará muito bem representada na próxima edição da Copa Litoral de Futebol de Campo, na cidade de São Vicente, torneio disputado no litoral paulista em dezembro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, o prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete o secretário adjunto de Esportes e Lazer Marcelo Cooperseltta, o técnico Luciano Costa e algumas atletas da equipe em busca de uma parceria que possa viabilizar a participação do time sete-lagoano no torneio.

De acordo com a meio-campista do time, Lorena Fernandes, o técnico Luciano sempre quis montar uma equipe feminina. "Treinamos no campo do ferroviário, ao lado do Restaurante do Trabalhador. Disputamos a Copa Integração por duas vezes, e a Copa Litoral de São Vicente, em São Paulo, que vencemos. Agora queremos novamente disputar a competição, em busca do bicampeonato", revela a atleta. A disputa pretende agora ser ainda mais acirrada, pois a quantidade de equipes passou de seis para 12, em esquema de mata-mata.

"Tive a honra de jogar no time masculino do Bosque, no bairro Emília, e agora vejo toda a ousadia do Luciano treinando a equipe feminina. O time já representa Sete Lagoas em várias competições e, agora, mais uma vez vai nos representar em um torneio em São Paulo. Lembrando que desse time já saíram atletas para o Atlético, o Fluminense e, mais recentemente, duas jogadoras para o América, depois de um amistoso realizado no novo estádio Leia Dias, construído pela atual gestão", reforça o secretário adjunto.

A Prefeitura estuda agora como poderá apoiar a equipe, seja com transporte, equipamentos, materiais de primeiros socorros ou uniforme, também junto à iniciativa privada. "Vamos estudar, dentro da legalidade, o que pode ser feito. E vamos mais uma vez bater na porta de empresas que também possam contribuir levando o nome de Sete Lagoas para outras cidades e estados. Desejo boa sorte às nossas atletas", afirmou o prefeito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM