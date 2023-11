Brasil x Canadá: Segundo amistoso da seleção feminina; saiba onde assistir

A seleção brasileira feminina enfrentará o Canadá em um amistoso nesta terça-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na cidade de Halifax, localizada no Sudeste do Canadá. Este confronto marca o segundo encontro entre as duas equipes durante esta janela internacional de amistosos. No último sábado, na estreia do técnico Arthur Elias, o Brasil saiu vitorioso, vencendo o Canadá por 1 a 0, com um gol marcado por Debinha nos acréscimos.

Foto: Divulgação

A partida entre Canadá e Brasil será transmitida ao vivo pelo canal Sportv, com cobertura em tempo real disponível no portal esportivo ge, a partir das 19h30, horário de Brasília.

Na entrevista coletiva realizada na véspera do jogo, o treinador Arthur Elias anunciou que fará modificações na formação titular da equipe, com o intuito de observar outras jogadoras em campo. No entanto, ele optou por manter em segredo a escalação inicial, criando um certo mistério em relação às escolhas.

O treinador também expressou sua satisfação com a atuação da equipe no primeiro amistoso, ressaltando o desempenho ofensivo demonstrado durante a partida de sábado, em Montreal.

"Eu me surpreendi porque foram pouquíssimos treinos e a capacidade de assimilação delas foi bastante elevada. Mas a gente precisa mais, isso é um processo de sequência, de treinos, de jogos agora. Isso vai fazer com que as atletas façam tudo de uma maneira mais assertiva, mais rápida, e isso é algo que a gente precisa seguir evoluindo."

Portanto, fique atento ao emocionante confronto entre Canadá e Brasil, marcado para 31 de julho, às 19h30 (horário de Brasília), em Halifax, Canadá. A transmissão estará disponível no canal Sportv.

Da redação

Fonte: G1