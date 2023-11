Arena do Jacaré será palco de finais da Copa de Base Trilhos do Futebol

Termina, na Arena do Jacaré, no próximo domingo, (05), a primeira Copa de Base “Trilhos do Futebol”. Serão três jogos finais depois de seis rodadas da fase classificatória nas categorias Sub 10, Sub 13 e Sub 16. Será uma manhã bastante movimentada com início previsto para 8h.

Imagem: Divulgação

A categoria Sub 10 abre os trabalhos com a final da Taça Ouro entre a escolinha do América (Entre Rios de Minas) x Jeceaba. Na sequência, 9h30, será a vez do Sub 13 conhecer o campeão que vai sair do jogo entre entre Lagoa Dourada x escolinha do América (Entre Rios de Minas). Às 10h30 a bola rola para a final do Sub 16 que será entre a escolinha do América (Entre Rios de Minas) x Lagoa Dourada.

A "Copa Trilhos" é uma realização conjunta das prefeituras de São Brás do Suaçuí, Lagoa Dourada e Jeceaba, em colaboração com a Escolinha do América de Entre Rios. O torneio contou com times das cidades de Entre Rios, Jeceaba, São Brás do Suaçuí e Lagoa Dourada.

A distância superior a 200km das cidades sedes com Sete Lagoas não vai impedir uma grande festa na final da competição. O gestor da Arena do Jacaré, Delson Socó, garante que caravanas vão sair do campo das vertentes. “Vai ser uma grande festa. A expectativa é que cerca de 500 pessoas, entre atletas, parentes e torcedores, estejam na Arena para os jogos”, garante.

Da Redação com Marcelo Paiva