Guia de jogos: 31ª rodada da série A e 35ª rodada da série B; veja onde assistir

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A deu o pontapé inicial e a promessa é de emoção e tensão em todas as partidas. Com o fim da temporada se aproximando, os times estão em uma batalha acirrada para evitar o rebaixamento. Além da Série A, a Série B do Brasileirão também está pegando fogo, com equipes lutando pelo acesso à primeira divisão e outras buscando evitar a série C.

Quarta-feira (01)

31ª Rodada do Brasileirão Série A

19H Corinthians x Athletico-PR (Premiere)

19H Internacional x América-MG (Premiere)

20H Flamengo x Santos (Premiere)

20H Coritiba x Grêmio (Premiere)

21H30 Botafogo x Palmeiras (Premiere e Globo Rio)

21H30 Atlético-MG x Fortaleza (Premiere, Globo e Rádio Web Novidade)

35ª Rodada do Brasileirão Série B

20H Atlético-GO x Novorizontino (SporTv e Premiere)

Quinta-feira (02)

31ª Rodada do Brasileirão Série A

17H Cuiabá x Vasco (SporTv e Premiere)

18H Goiás x Bragantino (Premiere)

20H São Paulo x Cruzeiro (SporTv, Premiere e Rádio Web Novidade)

