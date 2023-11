Após vencer o Fortaleza por 3 a 1, com gols de Paulinho (2) e Hulk, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari conquistou mais uma vitória na Arena MRV e encerrou a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro dentro do G4.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Se essa posição for mantida, o clube mineiro garantirá sua participação na fase de grupos da Libertadores de 2024.

Com 52 pontos, o Alvinegro está a apenas um ponto do Grêmio, terceiro colocado na competição mais importante do país. O Leão do Pici, com 42 pontos, ainda está na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2024.

O Atlético entrará em campo novamente no próximo sábado (4), às 19h30, enfrentando o lanterna América. A partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão será disputada no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Enquanto isso, o Fortaleza receberá o Flamengo no domingo, às 16h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

O Atlético começou a rodada torcendo por tropeços do Grêmio e do Flamengo para ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro. Vencer o Fortaleza era, sem dúvida, uma obrigação para o Alvinegro.

Os primeiros 48 minutos de jogo na Arena MRV foram emocionantes. Dominando as ações, o Atlético atacou os visitantes, mas um deslize nos minutos finais impediu que fossem para o intervalo com a vitória parcial.

Gol do Atlético Aos 16 minutos, o artilheiro da Arena MRV marcou o seu. Aproveitando um cruzamento de Rubens pela esquerda, Paulinho não deixou a bola cair e a empurrou para o fundo da rede de João Ricardo: 1 a 0.

Esse foi o sétimo gol do camisa 10 em sete partidas no estádio, elevando seu total para 25 gols na temporada.

Everson salva Aos 38 minutos, Escobar cruzou na área, Thiago Galhardo chutou a gol, mas Everson salvou em cima da linha, evitando o empate.

Gol do Fortaleza Aos 43 minutos, o goleiro atleticano não conseguiu evitar o gol cearense. Após um erro de Zaracho, que perdeu a bola no meio-campo, Lucero avançou rapidamente, chutou a gol e não deu chances ao goleiro atleticano: 1 a 1.

Hulk, Paulinho e mais um gol! Aos 10 minutos do segundo tempo, veio o desempate. Após uma grande jogada de Hulk pelo lado direito da grande área, Paulinho marcou seu segundo gol: 2 a 1.

Na comemoração, o camisa 10 apontou para o paraibano e pediu aplausos para ele. Esse foi o 26º gol do atacante na temporada, igualando-se ao seu companheiro de setor em 2023. A dupla chegou a 52 gols marcados no ano.

Galo amplia! Aos 13 minutos, o árbitro marcou um pênalti a favor do Galo. O jogador do Fortaleza, sem freios, cometeu uma falta em Saravia dentro da área, e a infração foi confirmada.

Aos 15, Hulk cobrou o pênalti, deslocou João Ricardo e correu em direção à torcida atleticana.

Quase o quarto! Aos 28 minutos, Paulinho arrancou em velocidade e encontrou Hulk. O camisa 7 chutou forte, mas parou nas mãos de João Ricardo, que evitou o quarto gol.

Mudanças na reta final do jogo Na reta final da partida, os dois treinadores promoveram alterações. No Fortaleza, Lucas Crispim e Machuca entraram nas vagas de Galhardo e Pochettino. No Galo, Felipão tirou Paulinho e Rubens para lançar Edenilson e Pavón. Os dois substituídos do Atlético foram ovacionados.

Atlético 3 x 1 Fortaleza

Veja os gols da partida:

Atlético

Everson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Matías Zaracho, Rubens (Edenilson), Paulinho (Pavón) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar (Dudu); Caio Alexandre (Marinho), Zé Welison e Pochettino (Imanol Machuca); Pikachu (Pedro Rocha), Lucero e Galhardo (Lucas Crispim). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Paulinho, aos 16 minutos do primeiro tempo, para o Atlético; Lucero, aos 43, para o Fortaleza. Paulinho, aos 10 do segundo tempo

Cartões amarelos: Escobar (FOR)

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 1º de novembro de 2023 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alessandro Álvaro Rocha de Matos.

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Da Redação com Itatiaia