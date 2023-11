São Paulo vence o Cruzeiro com gol no fim; veja o vídeo

O São Paulo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (2) no Morumbi, na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano marcou o único gol do jogo no segundo tempo, garantindo a vitória para o Tricolor.

Foto: Pera Foto Press

O Cruzeiro teve uma boa atuação, criando várias oportunidades, mas acabou sendo punido pelo São Paulo. Com a derrota, a equipe celeste caiu para o 16º lugar na tabela, perdendo três posições em relação ao início da rodada, quando ocupava a 13ª colocação.

O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Internacional no domingo (5) no Mineirão, às 16h (horário de Brasília).

Com essa derrota, o Cruzeiro ficou mais próximo da zona de rebaixamento, com 37 pontos, apenas três a mais que o Vasco, que está na 17ª posição com 34 pontos após vencer o Cuiabá por 2 a 0 fora de casa. Enquanto isso, o São Paulo subiu para o décimo lugar, com 42 pontos, oito a mais que o Vasco.

O primeiro tempo foi morno, com destaque para um gol anulado do São Paulo aos 36 minutos, devido a um impedimento do meia Alisson, confirmado pelo VAR. A partida foi equilibrada no meio de campo, com ambas as equipes tendo algumas oportunidades, mas sem ameaçar seriamente os goleiros.

O segundo tempo começou agitado, com o Cruzeiro pressionando. Logo aos dois minutos, o lateral-direito William quase abriu o placar, forçando o goleiro do São Paulo a fazer uma grande defesa. Até os sete minutos da segunda etapa, o Cruzeiro havia chutado o dobro de vezes em comparação com o São Paulo (8 a 4).

Apesar das mudanças feitas pelo técnico Dorival Júnior no São Paulo, a equipe tinha dificuldades em se impor, enquanto o Cruzeiro continuava melhor, embora não tenha conseguido marcar. O time celeste chegou a acertar a trave do goleiro Rafael com um chute de Papagaio, mas, logo em seguida, sofreu o gol. Veja o lance:

São Paulo vence o Cruzeiro com gol de Luciano no final do jogo; veja o gol pic.twitter.com/lXfK2AYb4E — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) November 3, 2023

Curiosamente, aos 10 minutos do segundo tempo, o goleiro Anderson, do Cruzeiro, foi expulso no banco de reservas após reclamar da arbitragem, recebendo cartões amarelo e vermelho consecutivos.

Ficha técnica:

São Paulo 1 x 0 Cruzeiro

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Wellington Rato (Juan), James Rodriguez (Luciano); Alisson (Diego Costa) e David (Erison). Técnico: Dorival Júnior.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Palacios), Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Machado (Robert) e Lucas Silva; Matheus Pereira (Mateus Vital), Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Rafael Papagaio). Técnico: Zé Ricardo.

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e horário: 2 de novembro de 2023, às 20h (horário de Brasília) Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) Gol: Luciano (38' 2ºT) Cartão Amarelo: William (CRU); Beraldo (SÃO) Cartão Vermelho: Anderson (CRU) Público: 50.570 Renda: R$ 3.115.984,00

Da Redação com Itatiaia