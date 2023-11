Guia de jogos: Confira os jogos do fim de semana no futebol brasileiro

Com o final de semana se aproximando, os amantes do futebol têm muito a esperar com uma programação repleta de jogos emocionantes nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, além da aguardada final da Libertadores. A ação começa na sexta-feira, com três partidas empolgantes, e se estende ao longo do sábado e domingo, trazendo encontros cruciais e clássicos imperdíveis.

Foto: Reprodução/ Internet

Prepare-se para vibrar com seus times favoritos e conferir quem sairá vitorioso nesses confrontos eletrizantes. Não perca nenhum lance e acompanhe de perto a paixão do futebol brasileiro neste fim de semana!

Jogos desta sexta (03)

35ª Rodada do Brasileirão Série B

19H Mirassol x Sport (SporTV e Premiere)

21H30 Juventude x Ituano (SporTV e Premiere)

21H30 Londrina x Guarani (Premiere e Band)

Jogos de sábado (04)

32ª Rodada Brasileirão Série A

19H30 Grêmio x Bahia (Premiere)

19h30 América-MG x Atlético-MG (Premiere e Rádio Web Novidade)

21H30 Palmeiras x Athletico-PR (SporTV e Premiere)

Final da Libertadores

17H Boca Juniors x Fluminense (Globo, ESPN e Star +)

35ª Rodada Brasileirão Série B

17H Ponte Preta x Avaí (Band e Premiere)

17H Botafogo-SP x Ceará (Band e Premiere)

19H30 Sampaio Corrêa x Tombense (SporTV e Premiere)

Jogos de domingo (05)

32ª Rodada Brasileirão Série A

16H Bragantino x Corinthians (Globo SP e Premiere)

16H Cruzeiro x Internacional (Globo, Premiere e Rádio Web Novidade)

16H Fortaleza x Flamengo (Premiere)

16H Vasco x Botafogo (Globo Rio e Premiere)

18H30 Coritiba x Goiás (Premiere)

35ª Rodada do Brasileirão Série B

18H Vitória x Vila Nova (Band e Premiere)

Da redação