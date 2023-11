O Cruzeiro foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 no Mineirão neste domingo, podendo resultar em uma queda para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao final da 32ª rodada. Os gols do Internacional foram marcados por Mauricio e Wanderson, enquanto Bruno Rodrigues marcou de pênalti nos minutos finais.

Foto: Reprodução Internet/Agência F8/Gazeta Press

O Cruzeiro lutou muito, inclusive acertando a trave em três ocasiões, mas sofreu sua 12ª derrota na Série A.

Essa derrota coloca o Cruzeiro em situação cada vez mais perigosa em relação ao rebaixamento. A equipe soma 37 pontos e corre o risco de ser ultrapassada pelo Vasco, que pode igualar a pontuação, mas com uma vitória a mais.

Por outro lado, o Internacional solidifica sua posição no meio da tabela com essa vitória, alcançando 42 pontos e ocupando a 11ª posição do Brasileirão, com uma vantagem de oito pontos em relação à zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Coritiba no sábado (11), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.

O Internacional voltará a campo na quarta-feira (8), no Beira-Rio, em Porto Alegre, enfrentando o Fluminense, atual campeão da Libertadores, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro começou o jogo em um ritmo mais forte, tentando impor pressão sobre o Internacional. Embora tenha tido mais presença no campo de ataque, não conseguiu traduzir isso em finalizações, mas William e Marlon tiveram papel importante na pressão exercida sobre o Inter. Alguns cruzamentos na área também assustaram o goleiro Rochet.

O Internacional conseguiu criar uma oportunidade perigosa em um contra-ataque nos primeiros minutos da partida com Enner Valencia, mas o chute foi bloqueado por Castán aos 7 minutos. O primeiro gol veio aos 14 minutos, com Mauricio marcando para o Internacional após um ataque pela direita.

O jogo continuou com o Cruzeiro controlando a posse de bola no campo de ataque, mas sem conseguir criar chances claras de gol. Enquanto isso, o Internacional se mostrou contente em se defender e valorizou a posse de bola, sem ameaçar muito o goleiro Rafael Cabral.

O Cruzeiro tentou chutes de fora da área, mas teve dificuldades em invadir a área adversária. Matheus Pereira quase marcou em uma falta cobrada com perigo que acertou a trave do goleiro Rochet aos 32 minutos.

Alguns jogadores do Cruzeiro ficaram bastante insatisfeitos com a arbitragem no primeiro tempo, com conversas acaloradas com o árbitro em alguns momentos.

No início da segunda etapa, o Internacional ampliou a vantagem com Wanderson, que marcou o segundo gol do jogo aos 7 minutos. Com a desvantagem de dois gols no placar, o Cruzeiro lutou para reagir, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol e o Internacional administrou a vantagem. Bruno Rodrigues descontou para o Cruzeiro aos 44 minutos, convertendo um pênalti. O time da casa quase empatou aos 48 minutos, acertando a trave novamente.

Em resumo, o Internacional venceu o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Mauricio e Wanderson para o Internacional, e Bruno Rodrigues descontando de pênalti para o Cruzeiro. Veja os gols da partida:

Os cartões amarelos foram para Matheus Jussa e Bruno Rodrigues (Cruzeiro) e Bustos (Internacional).

O público presente foi de 36.801 espectadores, com uma renda de R$ 1.467.220,00.

O jogo aconteceu no Mineirão, em Belo Horizonte, em 5 de novembro de 2023, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com arbitragem de Matheus Delgado Candançan (SP) e assistência de Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Daniel Paulo Ziolli (SP), além do VAR de Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR).

Da Redação com Itatiaia