"Eu o admiro e respeito muito": Charles do Bronx revela oponente que gostaria de enfrentar

Um dos principais nomes do UFC na atualidade é Charles do Bronx, ex-campeão dos peso-leve. Mesmo em atividade na organização, o brasileiro está de olho em uma disputa no jiu-jitsu contra uma das maiores lendas do MMA.

Foto: Renan Silva / Flickr

Trata-se de Georges St-Pierre, ex-campeão de duas divisões do UFC, pesos meio-médio e médio, aposentado em 2019. Porém, ST-Pierre recebeu um convite da organização e aceitou fazer uma luta de jiu-jitsu sem kimono em dezembro, ainda sem adversário definido.

No mundo dos esportes, os brasileiros já eram destaque e talentos surgem cada vez mais nas lutas e competições internacionais. Fã declarado de St-Pierre, Charles deu uma entrevista ao podcast Trocação Franca, onde ressaltou que ia ser muito importante para ele um duelo contra o seu ídolo, uma honra gigantesca.

“Eu o admiro e respeito muito. Nos conhecemos e tiramos uma foto juntos, ele disse que também estava me vendo lutar, então seria ótimo”, disse o maior finalizador da história do UFC.

Porém, Charles do Bronx estava em preparação para disputar o título dos leves no UFC e acabou recebendo um golpe que gerou um corte profundo no supercílio, com isso, foi retirado do UFC 294.

Portanto, um duelo em dezembro com Georges St-Pierre fica inviável, até pelo fato de precisar se recuperar e focar na retomada do cinturão no UFC.

Charles do Bronxs é o maior finalizador da história do UFC

Charles Oliveira, o famoso Charles do Bronxs, é natural de Guarujá, em São Paulo. Atualmente com 34 anos, ele é um dos maiores nomes da história do MMA mundial. A lenda brasileira começou a treinar jiu-jitsu aos 12 anos e se tornou atleta de MMA profissional aos 18. Com uma carreira repleta de realizações, Charles foi considerado Lutador do Ano em 2021 pelo famoso portal Sherdog.

No UFC desde 2010, soma 34 vitórias e nove derrotas. Porém, entre os triunfos foram 21 finalizações, rendando o recorde de maior finalizador da história e também de vitórias por via rápida dentro da organização.

Após 11 vitórias seguidas, Do Bronxs perdeu a disputa pelo cinturão do peso-leve para Islam Makhachev, com uma finalização no segundo round, em outubro de 2022. Após isso, encarou Beneil Dariush em junho deste ano, com vitória por nocaute no primeiro round, o que rendeu o prêmio de Performance da Noite.

Com o triunfo, recebeu a chance de revanche para retomar o cinturão diante de Islam Makhachev no UFC 294. Em contrapartida, no último treino realizado no Brasil, acabou se lesionando com um corte e foi retirado do duelo.

Agora, o brasileiro aguarda a definição do próximo adversário com boas chances de ser o russo, na revanche tão aguardada. Dessa forma, o chefão do UFC, Dana White, deve fazer um comunicado oficial em breve.

