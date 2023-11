Minas Boca/Arena TM está nas quartas de final do Campeonato Mineiro Sub-14

O Minas Boca/Arena TM, representante de Sete Lagoas no Campeonato Mineiro de Futebol Sub-14, fez bonito e agora disputa as quartas de final da competição. A primeira partida desta fase decisiva será no próximo sábado, às 10 horas, no Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal), contra o Futgol de Contagem.

Na última rodada da fase inicial o Minas Boca/Arena TM empatou em 2 a 2 com o Funorte de Montes Claros. A partida foi realizada em Sete Lagoas, mas a equipe aproveitou a oportunidade para utilizar atletas que não fazem parte do time principal já a classificação estava garantida.

O campeonato, organizado pela Federação Mineira de Futebol, reuniu 12 equipes de Minas Gerais, entre elas grandes clubes como Atlético, Cruzeiro e América. O Minas Boca/Arena TM conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer – e ficou na sétima colocação na primeira fase com 15 pontos conquistados.

As equipes classificadas são: Atlético, Futgol, América, Cruzeiro, Inter de Minas, Patrocinense, Minas Boca/Arena TM e Betim Futebol. Agora a competição passa para o formato mata-mata quando somente os vencedores dos duelos avançam à próxima fase. “Um campeonato de alto nível competitivo e conseguimos a nosso represente foi muito bem. Chegou a hora de a torcida fazer a sua parte e apoiar ainda mais. Aguardamos uma grande festa no estádio, que foi totalmente revitalizado pela Prefeitura”, destacou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

QUARTAS DE FINAL

Sábado, 11 de novembro

9h – Betim Futebol x Atlético

9h – Inter de Minas x Cruzeiro

10h – Minas Boca x Futgol

11h30 – Patrocinense x América

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom