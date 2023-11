Sócios elegem chapa “Democrata no Caminho Certo” para conduzir Conselho Deliberativo no próximo triênio

Por aclamação, 26 sócios presentes, dos 48 com direito a voto, elegeram a Chapa Democrata no Caminho Certo, única inscrita, para compor o Conselho Deliberativo do Jacaré durante o próximo triênio. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), para eleição e posse, aconteceu nessa segunda-feira (06), na Arena do Jacaré.

Imagem: Marcelo Paiva

Dentre os 45 eleitos, Lino Assunção (presidente), Leonardo Cordeiro (vice-presidente), Renato Barbosa (1° secretário) e Luciano Nogueira (2° secretário) compõem a mesa diretora. O novo Conselho Deliberativo já trabalha para organizar a eleição que vai apontar o presidente da Diretoria Executiva. A expectativa é que a reunião do Conselho Deliberativo aconteça ainda em novembro.

Para o atual presidente da Diretoria Executiva, Renato Paiva, a assembleia “é a reunião mais relevante do Democrata nos últimos anos. A Assembleia Geral de Associados é o órgão mais importante e soberano do clube. É ela quem elege o Conselho e valida suas deliberações mais importantes”. Para o gestor, os próximos três anos serão de afirmação. “Será um período de consolidação do que foi feito até agora. É possível colocar o Democrata em outro patamar”, acredita.

Já como presidente eleito do Conselho Deliberativo, o advogado Lino Assunção, não escondeu a satisfação. “É um privilégio, para todos nós, termos um clube dessa grandeza na nossa cidade. Agradeço a presença de todos e a confiança depositada. Quero parabenizar o Renato Paiva por todos esses anos de dedicação e luta. Acompanhando este trabalho de perto nos faz ter a certeza de que vale a pena continuar. É uma honra estar aqui e fazer parte deste trabalho”, concluiu.

Da Redação com Marcelo Paiva