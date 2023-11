Jogos Jurídicos Mineiros movimentaram Sete Lagoas com esporte e entretenimento; veja ranking de medalhas

Os Jogos Jurídicos Mineiros de 2023 ocorreram de 2 a 5 de novembro em Sete Lagoas. Foram 4.348 inscritos no evento esportivo universitário que reuniu estudantes de Direito de várias agremiações de todo o estado. O objetivo principal foi promover o esporte e estimular a integração entre os participantes, ao mesmo tempo em que impulsionou o turismo e a economia local.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Realizadas em campos e ginásios da cidade, as competições incluíram várias modalidades, tanto individuais quanto coletivas. O evento também contemplou apresentações musicais que aconteceram no Unifemm, contando com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer e do Grupo Uai de Hotéis e Pousadas de Sete Lagoas e Região.

"Desde fevereiro a empresa EXP e a Secretaria de Esportes vêm alinhando com reuniões essa logística e os espaços particulares e públicos. Entramos em contato com SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal para informar dos jogos e obter alvarás para a realização dos eventos. A Secretaria de Esportes foi a representante municipal dentro dos jogos", nos conta Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de ações de promoções esportivas da Secretaria.

Entre as modalidades disputadas estavam xadrez, jiu-jitsu, tênis de mesa, tênis, natação, judô e Atletismo (individuais), além de peteca, futebol de campo, futsal, handebol, vôlei e basquete (coletivas), com categorias masculina e feminina. Também houve campeonatos para escolher a melhor bateria e cheerleading.

Durante o evento, os participantes foram acomodados nos alojamentos das escolas da Rede Municipal de Educação, cedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, em parceria com a rede hoteleira da cidade (Grupo UAI) oferecendo tarifas especiais. As competições ocorreram em diversos locais como os ginásios Dr. Márcio Paulino e Vinício Dias Avelar, os campos do Ideal Sport Clube e do Montreal, o Estádio Arena do Jacaré, a piscina do Corpo de Bombeiros e o Ginásio do Unifemm, além das quadras do Colégio Regina Pacis, Ginásio Lays Farnetti, Sesc e Clube Huracán.

Participaram das atividades esportivas as atléticas das seguintes instituições: Doctum (Juiz de Fora), Fadipa (Ipatinga), Milton Campos (BH), Newton Paiva (BH), PUC (BH), UEMG (Diamantina), UFJF (Juiz de Fora), UFJF (Governador Valadares), UFLA (Lavras), UFMG (BH), UFOP (Ouro Preto), UFU (Uberlândia), UFV (Viçosa), UNIFIPMOC (Montes Claros), UNIPAM (Patos de Minas), UNIUBE (Uberaba), UNIVALE (Governador Valadares) e Unimontes (Montes Claros).

Os shows foram conduzidos por Mc Pedrinho, Almanac, WS da Igrejinha, MC Zaquim, DJ Escobar, PelaSamba, MC Rick, além de atrações locais.

"Ficamos felizes em ver os espaços esportivos da cidade sendo ocupados pela juventude de várias cidades mineiras, sem vandalismo ou depredação e sendo limpos para o reinício dos projetos locais. Nesses quatro dias de competição foram 4.348 universitários de 18 faculdades; aproximadamente 6 mil pessoas somando estudantes e familiares e aproximadamente R$ 2 milhões deixados em nosso município em vários setores de economia. Contribuímos, assim, para o acesso ao esporte e lazer como ferramenta social e desenvolvimento do comércio da cidade", contabiliza Fabrício Fonseca.

Ele complementa: "Formas de emprego foram geradas diretamente: a empresa EXP contratou várias pessoas da cidade para trabalhar nos eventos servindo as bebidas, atuando nos jogos, montando as estruturas, além dos artistas locais que se apresentaram. Já indiretamente, tiveram os vendedores ambulantes, motoristas de carros de aplicativo, padarias, restaurantes, entre outros".

Já é o sétimo evento universitário de grande porte realizado em Sete Lagoas desde 2018, que naquele ano sediou o Jumef e o Economíadas; em 2019 recebeu o Engenharíadas; em 2022, depois do fim da pandemia de Covid-19, apoiou o Treme (Torneio Regional de Medicina) e, em 2023, a Copa das Atléticas de Sete Lagoas, a Copa Med e, agora, os Jogos Jurídicos.

Da Redação, Maria Eduarda Alves