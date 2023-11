Copa Corujão de Futebol tem novidades e define grupos na próxima segunda-feira, 13

A Copa Corujão de Futebol supera expectativas até mesmo antes de a bola rolar. O torneio é apresentando pelo Projeto Iluminar, coordenado pelo gabinete do vereador Caio Valace, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS) e reunirá 40 times divididos em duas categorias e mais de mil atletas. Uma grande novidade anunciada esta semana será a premiação em dinheiro para os campeões e vices. O sorteio dos grupos será realizando na próxima segunda-feira, 13 de novembro, a partir das 20 horas, no Clube Chalezinho.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Como o próprio nome sugere, a Copa Corujão será realizada no período noturno em campos iluminados pelo Projeto Iluminar e também pela Prefeitura. Devido à grande procura, a organização decidiu abrir mais oitos vagas de times. “Como não teremos a tradicional Copa Eldorado este ano, a procura foi muito grande. Abrimos esta oportunidade para que equipes tradicionais ainda possam se inscrever”, explica Tiago Rocha, presidente da LEDS. Os interessados podem entrar em contato pelo instagram @leds.ligaesportiva.

A coordenação da Copa Corujão já definiu os campos Jardim Primavera, Verde Vale, Ajax, Bouganville, JK, Cidade de Deus, Do Veiga (ao lado da Escola da Ambev), Dona Silvia e Lagoa Grande como locais dos jogos. Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria I (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria II (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800). “Há mais de dez anos Sete Lagoas não tem torneio com esse número de equipes em campos abertos. É o resgate do futebol raiz na cidade”, avalia Tiago Rocha.

A Copa do Corujão terá jogos transmitidos ao vivo pelo YouTube e cobertura da TV Câmara (Canal 11.2).

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom