Curitiba vence Montreal por 1 a 0 e é o representante de Sete Lagoas na Copa Itatiaia

O São Francisco está em festa: o Curitiba venceu o Montreal por 1 a 0 na seletiva que indica o participante de Sete Lagoas na 62ª Copa Itatiaia, que será realizada a partir do dia 10 de dezembro. A partida que selou a participação do clube foi realizada na quarta-feira (8) no campo do Montréal.

Por 1 a 0, time do São Francisco está classificado para a Copa Itatiaia / Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

O campo recebeu quase três mil pessoas para a volta da seletiva. Em cruzamento para a grande área Guilherme, o Gui Boy, marcou para o Curitiba logo no primeiro tempo, resultado que garantiu a classificação da equipe. No jogo de ida, que aconteceu no São Francisco no último sábado (4), a partida tinha ficado em 1 a 1.

Organizado pela Liga Eclética Desportiva Setelagoana (LEDS), a seletiva teve domínio total do Curitiba, com a artilharia (Ruan) e a defesa menos vazada (Laerte, goleiro da equipe). A liga e a Secretaria Municipal de Esportes homenagearam 'Sô' Dico, coordenador lendário do clube. “Depois de muitos anos, Sete Lagoas terá um representante da Copa Itatiaia. Sete Lagoas estará como Curitiba torcendo para que o título venha para a nossa cidade. Parabéns ao clubes que fizeram um jogo digno desse público espetacular”, comentou Tiago Rocha, presidente da LEDS.

A Copa Itatiaia

Com o Curitiba sendo classificado, faltam apenas mais cinco vagas para fechar a Chave Metropolitana da 62ª Copa Itatiaia, que será disputada a partir do dia 10 de dezembro. Ao todo, 36 equipes, sendo vinte de 18 municípios, mais 16 de Belo Horizonte, jogarão esta edição.

Na edição 2022-2023, o Ideal foi o representante de Sete Lagoas na competição, que acabou sendo eliminado na fase de grupos. Na Chave Metropolitana se classificam os primeiros colocados e os três melhores vice-líderes.

