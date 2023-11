Circuito Kids de Tênis com escolas municipais foi sucesso em Sete Lagoas

Mais de 300 alunos da Rede Municipal de Ensino vivenciaram momentos especiais esta semana nas quadras de tênis do Clube Náutico. Sete Lagoas recebeu o Circuito Kids, da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis, uma iniciativa de cunho social que motiva a prática esportiva das crianças. A integração foi total em um ambiente de muita diversão monitorado por profissionais do esporte.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O projeto foi iniciado na última terça-feira, 7, e encerrado nesta sexta-feira, 10. Foram quatro dias de muita integração e diversão. O prefeito Duílio de Castro acompanhou a movimentação dos estudantes e comemorou o sucesso da ação em Sete Lagoas. “Um projeto bem-sucedido que enche todos nós de alegria. Foi muito bom ver a alegria das crianças ao receber esta oportunidade de praticar o tênis com monitoramento de uma equipe altamente competente. Agradeço ao Clube Náutico e à Federação por acreditarem no potencial de nossas crianças”, comentou Duílio de Castro.

A parceria entre o clube que tem uma das melhores estruturas de Minas Gerais, Prefeitura e Federação permitiu a utilização de um espaço ideal para a realização do projeto, que pode ser o primeiro de muitos. “Foi gratificante para o clube esta oportunidade de fomentar o esporte com esses alunos de escolas públicas. A prática esportiva muda a vida das pessoas e este processo de iniciação ainda pode revelar grandes talentos”, avalia Erton Portinari de Andrade (Tom), diretor de Tênis do Clube Náutico.

O Circuito Kids é um projeto abrangente da Federação Mineira aplicado em várias cidades do estado. Em Sete Lagoas, a experiência foi muito positiva e cumpriu muito bem seus objetivos. “Sabemos que esta oportunidade só poderia chegar por meio da federação. O Circuito Kids é um sonho antigo que se tornou uma bela realidade. A felicidade nossa é igual a das crianças ao ver que todos participam com alegria do projeto. Um agradecimento especial à Prefeitura e ao Clube Náutico por apoiarem a nossa proposta”, declarou Roberto Moreira Júnior, diretor do Departamento Kids da FMT.

Cinco escolas municipais participaram das oficinas gratuitas de tênis: Regina Vitalino Botelho e Renato Teixeira Guimarães (dia 7), Professor Marcos Valentino (dia 8), Pedro Chaves (dia 9) e Francisca Ferreira de Avelar nesta sexta-feira, dia 10. Quem trabalha diretamente com as turmas sabe muito bem a importância deste tipo de iniciativa que motiva os hábitos saudáveis. “Os alunos puderam vivenciar um mundo diferente. Hoje temos muitas crianças que ficam muito tempo ligadas em jogos no celular e tivemos a oportunidade de mostrar que o mundo fora da tela é muito melhor”, destacou Débora Kelly Vieira, pedagoga da E. M. Francisca Ferreira de Avelar.

Uma coisa é certa. Todos os alunos envolvidos no projeto levarão uma experiência única para suas vidas. O Circuito Kids da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis conta com o patrocínio das empresas J Mendes e Herculano Mineiração.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom