VÍDEO: Cruzeiro é derrotado pelo Coritiba e vê drama do rebaixamento aumentar; torcida invade campo

O Coritiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado (11), no estádio Durival Britto, em Curitiba, agravando a situação da equipe mineira na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo da 34ª rodada foi interrompido pela arbitragem devido à invasão de campo das torcidas adversárias.

Foto: Staff Cruzeiro

Com esse revés, o Cruzeiro permaneceu na 17ª posição da tabela, com 37 pontos. O time celeste está sujeito a ser ultrapassado pelo Goiás (18º), que enfrenta o Atlético no domingo (12), às 18h30, na Arena MRV.

É importante lembrar que o Cruzeiro teve dois jogos adiados contra Fortaleza e Vasco, nas 30ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Quanto ao desempenho em campo, o Cruzeiro teve dificuldades em buscar a vitória. Apesar de um gol marcado por Bruno Rodrigues, este foi anulado pelo VAR no segundo tempo devido ao impedimento do jogador.

O jogo teve um nível técnico baixo nos primeiros 45 minutos, com ambas as equipes cometendo erros e irritando os torcedores presentes no estádio. O goleiro Rafael Cabral teve atuações importantes para evitar gols do Coritiba, incluindo um lance bizarro envolvendo o zagueiro Neris.

No segundo tempo, apesar da qualidade técnica ainda abaixo do ideal, houve mais movimentação. O Cruzeiro chutou uma bola no travessão com William aos 8 minutos. Entretanto, aos 45 minutos, o Coritiba marcou o único gol do jogo, convertendo uma falta cobrada por Robson. Veja o gol:

Além do resultado negativo, o técnico do Cruzeiro, foi alvo de críticas da torcida, sendo chamado de "burro" em duas ocasiões durante substituições. O volante Lucas Silva também deixou o campo lesionado, sendo substituído por Filipe Machado.

Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, esteve presente no estádio para testemunhar a derrota de sua equipe e as cenas lamentáveis de violência decorrentes da invasão de torcedores.

CORITIBA 1 X 0 CRUZEIRO

Motivo: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e horário: 11 de novembro de 2023, às 14h (de Brasília) Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR) Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC) Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) Gol: Robson (45' 2T) Cartão amarelo: Thalisson Gabriel, Marcelino Moreno (COR); Matheus Jussa (CRU) Cartão vermelho: não houve

Da Redação com Itatiaia