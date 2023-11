Cruzeiro demite técnico Zé Ricardo, após reunião da Diretoria

Zé Ricardo não é mais o técnico do Cruzeiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba neste sábado (11) e a sequência de resultados ruins do clube, a diretoria celeste se reuniu neste domingo (12) na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e decidiu encerrar a passagem do treinador.

Foto: Reprodução Internet/Cruzeiro

"A Raposa informa que Zé Ricardo não ocupa mais o cargo de treinador da equipe. Junto com o técnico, deixam o clube o auxiliar Cleber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. O clube agradece a dedicação e profissionalismo e deseja sucesso na sequência das carreiras dos profissionais. Os treinamentos da semana serão conduzidos pelo treinador da equipe Sub-20, Fernando Seabra, até a definição sobre o novo técnico da Raposa", informou o Cruzeiro.

Como diz a nota do clube, Fernando Seabra será o comandante no jogo de sábado, às 18h30, contra o Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza. A Itatiaia apurou que o treinador do time sub-20 terá carta branca para escalar jogadores da base e para barrar atletas da equipe principal.

Zé Ricardo foi contratado pelo Cruzeiro em setembro, após a demissão do treinador português Pepa. Junto dele, chegaram ao clube o auxiliar-técnico Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras. Ele estava livre no mercado desde abril de 2023, quando fora demitido pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

O técnico comandou o Cruzeiro durante dez partidas do Campeonato Brasileiro, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento dele no cargo foi de 36,66%. Zé Ricardo deixa o comando celeste com o clube na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, o primeiro na zona de rebaixamento, com 37 pontos.

Com a queda de Zé Ricardo, a diretoria do Cruzeiro estuda nomes que possam assumir o time nas seis rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Os adversários até a reta final da competição serão, pela ordem, Fortaleza (fora), Vasco (casa), Goiás (fora), Athletico-PR (casa), Botafogo (fora) e Palmeiras (casa).

Carreira

Natural do Rio de Janeiro, Zé Ricardo, de 52 anos, começou a carreira profissional em 2016. Além do Cruzeiro, ele comandou Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC-CAT e Shimizu S-Pulse. Ele conquistou um título: o Campeonato Carioca de 2017, pelo clube rubro-negro.

Da Redação com Itatiaia