Paulo Autuori de volta: Cruzeiro aposta no técnico para escapar do rebaixamento

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (14) que Paulo Autuori será o treinador da equipe até o final do Campeonato Brasileiro. Ele assume a responsabilidade nas últimas seis rodadas com o objetivo de manter o time na Série A.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Segundo o comunicado, Fernando Seabra e Vinicius Rovaris formarão a comissão técnica interina nas próximas seis rodadas. Atualmente, a Raposa ocupa a 17ª colocação na tabela, com 37 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O anúncio ocorre dois dias após a demissão de Zé Ricardo, que foi dispensado um dia após a derrota para o Coritiba. Essa será a quarta vez que o campeão da Copa Libertadores de 1997 assume como técnico do clube celeste.

Paulo Autuori teve passagens anteriores pelo Cruzeiro em 1997, conquistando a Libertadores e o Campeonato Mineiro; em 1999, sem títulos; e em 2007, quando se desligou após uma goleada em um clássico na final do Mineiro.

No total, Autuori comandou o Cruzeiro em 86 jogos oficiais e um amistoso, com 43 vitórias, 21 empates e 23 derrotas, alcançando um aproveitamento de 49,4%.

Antes de chegar ao Cruzeiro, Autuori dirigiu o Atlético Nacional por grande parte da temporada. Ele deixou o clube colombiano em julho, alegando motivos pessoais, logo após a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Autuori teve um desempenho de 57,84% em 34 jogos, sendo vice-campeão do Torneio Apertura.

Veja comunicado do Cruzeiro

Diretor técnico Paulo Autuori integra Comissão Técnica interina até o Final do Campeonato Brasileiro de 2023

Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal.

A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição.

Da redação

Fonte: Itatiaia