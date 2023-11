Copa Corujão será o maior torneio de futebol noturno da história de Sete Lagoas

Evento especial definiu grupos e apresentou regras da competição que terá 56 times em duas categorias

O Clube Chalezinho recebeu um evento diferente, na noite desta segunda-feira, 13. Desta vez não foi a balada, mas o futebol raiz a principal atração. Coordenadores, incentivadores, representantes de times e atletas participaram do sorteio da Copa Corujão, o maior torneio de futebol noturno da história de Sete Lagoas. Em breve, a bola vai rolar em campos de futebol espalhados por todas as regiões da cidade.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Copa Corujão será dividida nas categorias A e B que totalizam 56 equipes. O sorteio definiu os grupos que pela avaliação de todos ficaram equilibrados o que é uma garantia de competitividade. “Vamos reviver competições históricas de Sete Lagoas com a fórmula proposta. Vamos levar lazer e entretenimento para regiões onde não existia este tipo de promoção de maneira gratuita. Agradecemos o prefeito Duílio de Castro e o vereador Caio Valace que apostaram nesta iniciativa e caminham juntos com o nosso esporte”, avalia Marcelo da Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

A Copa Corujão é organizada pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS) que decidiu criar dois módulos para dar oportunidades a todos os níveis de atletas. Os jogos serão disputados no meio da semana e premiações motivarão ainda mais os atletas. “Serão 36 times jogando dos campos maiores e outros 20 nos conhecidos como ‘terrão’, todos com iluminação do Projeto Iluminar. As rodadas serão de segunda a sexta-feira, sempre com jogos às 19h e às 20h30. Um grande incentivo serão as premiações em dinheiro e também uniformes completos”, explica Tiago Rocha, presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS).



A coordenação da Copa Corujão já definiu os campos Jardim Primavera, Verde Vale, Ajax, Bouganville, JK, Cidade de Deus, Do Veiga (ao lado da Escola da Ambev), Dona Silvia e Lagoa Grande como locais dos jogos. Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria I (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria II (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800).

O Projeto Iluminar, idealizado pelo vereador Caio Valace, apresenta a competição. Por meio de suas ações, vários campos de futebol foram iluminação permitindo a realização do torneio que tem apoio total da Prefeitura. “O projeto cumpre muito bem seu objetivo. Entendemos que nosso apoio só é eficiente quando criamos condições para crianças, jovens e adultos possam praticar esporte no período noturno. A Copa Corujão chega para ser o grande diferencial, o maior campeonato da história contemporânea da história de Sete Lagoas”, comentou Caio Valace.

Serão aproximadamente 1.400 atletas envolvidos na Copa Corujão. Um verdadeiro resgate das tradições do futebol amador. Os jogos serão em campos públicos abertos. A tabela dos jogos será divulgada ainda esta semana pela LEDS. O torneio também terá jogos transmitidos ao vivo pelo YouTube e cobertura da TV Câmara (Canal 11.2).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM