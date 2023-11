VÍDEO: Ginasta setelagoano Bernardo Miranda fala de suas conquistas e mostra as medalhas

Bernardo Actos Miranda, ginasta de Sete Lagoas teve um 2023 repleto de boa participações nos mais importantes campeonatos nacionais e internacionais. Nesse vídeo ele fala sobre o que possibilitou um ano tão vitorioso, como foi a logística nas competições e mostra as medalhas de cada uma, além de projetar o próximo ano, confira!

Bernardo Miranda e as medalhas conquistadas no Pan de Santiago (Chile). Foto: SeteLagoas.com.br / Reprodução

Ele, que é atleta do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira, foi campeão no cavalo e nas paralelas no Troféu Brasil, bronze por equipes no Panamericano de Ginástica em Medelín e no Campeonato Brasileiro, bronze na barra fixa na Copa do Mundo de Paris e para coroar a temporada, uma prata na barra fixa e um bronze pela equipe brasileira nos Jogos Panamericanos de Santiago. Além disso também disputou o Mundial de Ginástica na Antuérpia (Bélgica) e ficou em quarto lugar na final das barras paralelas dos Jogos Panamericanos.

Sobre seu ano vitorioso, ele credita aos treinamentos: "Foi exatamente a constância da minha preparação. Fomos muito bem avaliados, tivemos muitas situações para colocar em prática o que estávamos treinando e isso me tornou muito capacitado para entrar em todas as competições preparado e conseguir fazer meu melhor", conta Bernardo.

Ele ainda completa dizendo: "Considero sim que depois que subi para categoria adulta , foi o melhor ano da minha carreira".

Assim que voltou de Santiago no Chile após o Pan, Bernardo retomou os treinos. "A gente tem em mente que ano que vem é o ano olímpico, tem algumas Copas do Mundo para serem definidas no início do ano em fevereiro e março, e temos que começar a preparar desde agora", conta o ginasta com pensamentos na temporada de 2024.

Veja a entrevista:



Da Redação, Vinícius Oliveira