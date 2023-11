Cruzeiro vence o Fortaleza e deixa a zona de rebaixamento no Brasileiro; veja o gol

O Cruzeiro enfrentou dificuldades, resistiu à pressão, e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza no sábado (18), na Arena Castelão, em um jogo adiado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol celeste foi anotado por Bruno Rodrigues no segundo tempo, após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

Foto: Staff Cruzeiro

O VAR desempenhou um papel crucial no jogo, analisando dois lances de gol - um a favor do Cruzeiro, validado, e outro do Fortaleza, anulado por impedimento.

Com a vitória, o Cruzeiro saiu da 17ª posição e subiu para a 16ª, somando agora 40 pontos em 33 jogos, deixando a zona de rebaixamento. O Bahia é o novo ocupante da 17ª posição, com 38 pontos em 34 partidas.

O Cruzeiro ainda tem um jogo a menos e terá a chance de continuar melhorando sua posição na próxima quarta-feira (22), enfrentando o Vasco no Mineirão, em um jogo adiado da 33ª rodada.

Por outro lado, o Fortaleza enfrenta uma sequência difícil, sem vencer há sete jogos no Brasileiro, com seis derrotas e um empate. A equipe caiu para a 12ª colocação, acumulando 43 pontos em 33 partidas.

Primeiro Tempo

O Cruzeiro enfrentou dificuldades no primeiro tempo, incapaz de encontrar seu ritmo enquanto o Fortaleza dominava e ameaçava com perigo. O time da casa teve um gol anulado aos 27 minutos, com o meia-atacante argentino Machuca, impedido.

A única grande chance do Cruzeiro na etapa inicial ocorreu aos 37 minutos, quando William cruzou forte, mas Rafael Elias escorregou na frente do goleiro João Ricardo.

Segundo Tempo

O Cruzeiro continuou sob pressão no segundo tempo, com o goleiro Rafael Cabral se destacando e evitando um resultado adverso para sua equipe.

O ponto decisivo veio aos 34 minutos do segundo tempo, quando Bruno Rodrigues marcou o gol da vitória para o Cruzeiro.

Comportamento de Autuori

Na sua reestreia pelo Cruzeiro, o técnico Paulo Autuori contou com a colaboração de Fernando Seabra, técnico do time sub-20, na comissão técnica. Ambos se revezaram nas instruções à beira do campo.

Autuori, bastante ativo, gesticulava e alternava entre o banco de reservas e a área técnica. Ele recebeu um cartão amarelo aos 19 minutos por contestar a posição da comissão técnica do Fortaleza fora da área permitida para os treinadores.

Análise do Gol Anulado do Fortaleza

O comentarista de arbitragem Márcio Rezende de Freitas, da Itatiaia, considerou correta a decisão de anular o gol do Fortaleza. Ele destacou que o zagueiro Castan mostrou convicção ao parar, indicando que o atacante Machuca estava impedido.

Análise do Gol Validado do Cruzeiro

Após um passe de Ian Luccas, Bruno Rodrigues marcou para o Cruzeiro aos 35 minutos do segundo tempo. Inicialmente assinalado como impedimento, o gol foi validado pelo VAR, uma decisão considerada correta por Márcio Rezende. Veja o lance do gol:

Cronologia do Jogo

Aos 27 minutos, o gol do Fortaleza foi anulado pelo VAR devido a um impedimento de Machuca.

Aos 34 minutos, após análise do VAR, o Cruzeiro abriu o placar com Bruno Rodrigues.

Ficha Técnica:

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Calebe, Yago Pikachu, Lucero, Machuca.

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Calebe, Yago Pikachu, Lucero, Machuca. Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas, Mateus Vital, Nikão, Bruno Rodrigues, Rafael Elias.

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 18 de novembro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

Gol: Bruno Rodrigues (34' 2ºT)

Cartões Amarelos: Zé Welison (FOR); Japa, Nikão (CRU)

Cartão Vermelho: Não houve.

Da Redação com Itatiaia