No jogo final realizado no Estádio Independência, o Cruzeiro consagrou-se campeão do Campeonato Mineiro Feminino de 2023 ao superar o Atlético por 1 a 0. Este triunfo interrompeu a sequência de possíveis quatro vitórias consecutivas do Atlético, conhecido como Vingadoras.

Byanca Brasil, a artilheira da competição com 10 gols e figura central na equipe orientada pelo técnico Jonas Urias, foi a responsável pelo gol do título do Cruzeiro, marcado na metade da segunda etapa.

O lado atleticano manifestou grande descontentamento em relação à arbitragem de Richard Michel Lara Arruda, que deixou de marcar um pênalti a favor do Atlético no primeiro tempo. No decorrer da partida, a equipe atleticana ainda teve a oportunidade de igualar o marcador nos acréscimos, porém Soraya não converteu o pênalti, defendido por Taty Amaro.

O título do Cruzeiro reflete a superioridade da equipe ao longo da competição. Em cinco confrontos, o Cruzeiro saiu vitorioso em quatro e empatou um, acumulando 13 pontos. Nas semifinais, as Cabulosas triunfaram sobre o Nacional com um placar agregado de 11 a 0, com vitórias por 6 a 0 e 5 a 0, respectivamente.

Por sua vez, o Atlético encerrou a primeira fase na terceira posição, totalizando 10 pontos. O desempenho da equipe compreendeu três vitórias, um empate e uma derrota. Nas semifinais, as Vingadoras eliminaram o América com um resultado de 2 a 1 no agregado, após vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1.

O Jogo

O Cruzeiro deteve as oportunidades mais claras desde o início da partida. Demonstrando vigor físico e técnico, as Cabulosas pressionaram intensamente no primeiro tempo, mas a goleira Raíssa exibiu uma performance brilhante, evitando que a Raposa abrisse o marcador durante essa fase.

No segundo tempo, o Cruzeiro intensificou seus esforços e, após várias tentativas frustradas e defesas de destaque por parte de Raíssa, Byanca Brasil venceu a disputa com Carol na velocidade e finalizou rasteiro, superando a goleira alvinegra para inaugurar o placar aos 23 minutos. Veja o lance do gol celeste:

Sem fôlego e poder de ataque, o Atlético buscou o empate, porém não conseguiu superar a defesa celeste. Nos momentos derradeiros, Soraya teve a oportunidade de empatar, mas não converteu o pênalti, defendido por Taty Amaro.

