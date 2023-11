Representante de Sete Lagoas, Curitiba conhece adversários da Copa Itatiaia 2023

O Curitiba, de Sete Lagoas, já descobriu quais serão seus adversários na Copa Itatiaia, que será disputada a partir do dia 10 de dezembro. Em arbitral realizado na Federação Mineira de Futebol (FMF), os grupos da 62ª competição foram definidos.

Foto: Pedro Leite / Itatiaia

O time do São Francisco está no grupo 1 da Chave Metropolitana, juntamente com o Pedro Leopoldo, Renascença (Betim) e Estrela do Vale (Lagoa Santa). Estes 20 clubes foram divididos em cinco grupos com quatro equipes cada um. Avançam às quartas de final os primeiros colocados de cada grupo e os três melhores entre os segundos colocados, o chamado índice técnico. Em ambas as chaves, a primeira fase será jogada em turno único, com todos os times do grupo se enfrentando uma vez.

Além das equipes da Chave Metropolitana, mais 16 agremiações de Belo Horizonte fazem parte da Copa Itatiaia, integrando o chaveamento da capital. A primeira rodada da 62ª Copa Itatiaia dia 10 de dezembro. As finais das chaves BH e Metropolitana acontecem no dia 14 de janeiro, e os campeões de cada chave farão a finalíssima no dia 21 de janeiro de 2024 no estádio Independência.

Na edição 2022, o Estrela Mirim, de Mateus Leme, venceu de virada o Serrana, de BH, e se sagrou campeão.

Sistema de disputa do mata-mata

Definidos os 16 classificados na competição, os confrontos das quartas de final serão definidos conforme campanha na primeira fase. As fases de mata-mata serão disputadas em partida única, em estádios a serem definidos pela organização. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Vejam as chaves da competição

Chave BH - quatro grupos com quatro equipes cada

Grupo 1

Serrana

Real Madri

Princesa Isabel

Saudade

Grupo 2

Radiante

Napoli

União Madre Gertrudes

Inter

Grupo 3

Pitangui

Verona

Nazaré

Leblon

Grupo 4

Tupinense

Unidos da Leste

Campo Verde

Danúbio

Chave Metropolitana - cinco grupos com quatro equipes cada

Grupo 1

Pedro Leopoldo - Pedro Leopoldo

Renascença - Betim

Estrela do Vale - Lagoa Santa

Curitiba - Sete Lagoas

Grupo 2

Palmeiras - Nova Lima

Beira Rio - Santa Luzia

Ipê - Ibirité

Águia de Ouro - São José da Lapa

Grupo 3

Campolina - Esmeraldas

Itaminense - Sarzedo

Vera Cruz - Betim

Granja Adélia- Contagem

Grupo 4

Frigoarnaldo - Contagem

Pinheirense - Itatiaiuçu

Santa Cruz - Caeté

GBL - Sabará

Grupo 5

Estrela Mirim - Mateus Leme

Ypiranga - Brumadinho

Flamengo - Ribeirão das Neves

Paissandu - Vespasiano

Da redação com Itatiaia