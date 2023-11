Copa do Servidor da Prefeitura de Sete Lagoas encerrou em grande estilo; veja os campeões

Um sábado de grandes decisões, integração, prestação de serviços e diversão. Assim foi o encerramento da 6ª Copa do Servidor promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas e organizada pela Liga Eclética Desportiva Sete Lagoas. A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) recebeu os jogos que definiram os campeões das chaves bronze, prata e ouro. Mais uma ação que valoriza e representa a importância do funcionalismo para a atual administração.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A AABB foi especialmente preparada para receber atletas e torcedores. Uma estrutura especial foi montada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde oferecendo diversos serviços da área e ambientes para assistir as partidas e celebrar o momento especial. Um grande diferencial foi a presença do narrador esportivo Kadu Silva que narrou cada lance em som de alta qualidade. “Desde que iniciamos o nosso governo os servidores foram prioridade. Agora, temos a oportunidade de integrar por meio do esporte. É muito chegar ao fim de mais um ano nesta alegria e alto astral. O clima na Prefeitura muito para muito melhor e quem sai ganhando com isso são todos os sete-lagoanos”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

O nível de competitividade foi alto. A fórmula adotada este ano permitiu a formação de equipes equilibradas e, por isso, a torcida presenciou belos gols e grandes jogadas em todas as partidas. “Um encerramento com chave de ouro. Um festa maravilhosa com mais de 200 servidores envolvidos que fora divididos em duas modalidades por sorteio. Houve uma interação entre todas as secretarias, Câmara, SAAE, Codesel e empresas parceiras da Prefeitura”, ressaltou Marcelo Cooperseltta, secretário adjunto de Esportes.

A parceria entre Prefeitura e a LEDS está revolucionando o esporte em Sete Lagoas. O sucesso da Copa do Servidor deixa excelentes expectativas para a agenda de competições que vai envolver todas as regiões da cidade. “O mais importantes é que esse campeonato cumpriu o seu objetivo. Agradeço o prefeito Duílio de Castro pelo apoio que está fazendo o esporte acontecer em Sete Lagoas. Esta parceria garantiu um calendário que terá grandes torneios como a Copa Corujão e o Campeonato Amador”, revelou Tiago Rocha, presidente da LEDS

A Secretaria Adjunta de Esportes chega ao final de 2023 fazendo um balanço espetacular do ano. Foram dezenas de promoções reunindo diversas categorias e modalidades esportivas. “Foram praticamente cinco eventos todo fim de semana. O especial foi atendido, o Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade (PLESC) funcionou muito bem, os ginásios ficaram lotados e tivemos três jogos universitários. Além disso, levamos uma delegação de Sete Lagoas ao JIMI Paradesporto e conquistamos a quarta colocação geral. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou Fabrício Fonseca – coordenador de Ações e Promoções Esportivas.

CHAVE BRONZE

Sênior

Câmara (3) 4 x 4 (2) SAAE

CHAVE PRATA

Jovens

Administração (5) 3 x 3 (4) Câmara Municipal

Sênior

Câmara Municipal x Secretaria de Administração

Administração não compareceu e a Câmara levou o título por w.o.

CHAVE OURO

Sênior

Guarda Municipal 1 x 0 Secretaria de Esportes

Jovens

Secretaria de Obras 3 x 0 Secretaria de Educação

Melhores goleiros

Igor – Administração (Jovens)

Andrade – Guarda Municipal (Sênior)

Artilheiros

Lucas - Sec. de Esportes - 7 gols (jovens)

Sérgio – Administração - 6 gols (sênior)

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM