Brasileirão tem jogos atrasados decisivos neste meio de semana; Cruzeiro e Vasco fazem duelo para fugir do Z4

Jogos atrasados do Brasileirão prometem emoções no meio da semana, mesmo com a interrupção devido à data Fifa. Partidas adiadas de rodadas anteriores estão agendadas para garantir o cumprimento do calendário, visando encerrar a competição até 6 de dezembro.

Cruzeiro x Vasco, Fortaleza x Botafogo, Fluminense x São Paulo e Flamengo x Bragantino estão prontos para entrar em campo, buscando objetivos diversos no torneio, o que pode ter impactos significativos na tabela final.

Na quarta-feira (22), o Cruzeiro enfrenta o Vasco no Mineirão em um confronto crucial na parte de baixo da tabela, já que ambos os times estão lutando para evitar o rebaixamento. Com 40 pontos cada, o Vasco está na 15ª posição, enquanto a Raposa está em 16º.

No mesmo dia, Fluminense e São Paulo se encontram no Maracanã. Apesar do jogo, que promete mais celebração do que disputa, as equipes estão tranquilas na tabela, sem risco de rebaixamento ou chance de título. Ambos já estão garantidos na Libertadores e devem focar na troca de faixas como campeões do torneio continental e da Copa do Brasil.

Quinta-feira (23) é a vez dos times na briga pelo título entrarem em campo. Às 19h, Fortaleza e Botafogo se enfrentam no Castelão. Enquanto o time da casa está na metade da tabela, o Alvinegro busca voltar à liderança do Brasileirão na disputa pelo troféu.

Às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã. Ambas as equipes estão no G6 do Brasileirão e almejam o título. O Flamengo está em sexto, com 57 pontos, enquanto o Massa Bruta ocupa a quarta posição, com 59 pontos.

Após os jogos adiados, o Brasileirão retoma suas rodadas finais. A 35ª rodada começa na sexta-feira (24), com o confronto entre Corinthians e Bahia, e segue até segunda-feira (27), com o duelo entre Goiás e Cruzeiro.

