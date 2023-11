Cruzeiro empata com o Vasco no Mineirão em confronto direto e mantém a briga contra Z4

Cruzeiro e Vasco, que buscam evitar o rebaixamento, fizeram uma partida com alternância no placar na noite desta quarta-feira no Mineirão, que estava vazio devido a uma punição ao time da casa. O visitante saiu na frente, mas o Cruzeiro virou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco alcançou o empate em 2 a 2, um resultado desfavorável para as equipes que estão na parte inferior da tabela.

foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press

Os gols do confronto foram assinalados por Arthur Gomes e Bruno Rodrigues para o Cruzeiro, e Puma Rodriguez e Gabriel Pec para o Vasco.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 16ª posição da tabela de classificação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco, com a mesma pontuação do Cruzeiro (41 pontos), mas com uma vitória a mais, ocupa a 15ª posição.

O jogo

O Vasco foi a primeira equipe a balançar as redes na partida, aos 11 minutos, com Vegetti, no entanto, o VAR flagrou o impedimento do jogador, que estava realmente à frente.

Mas aos 15 minutos, o lateral Puma Rodriguez venceu Castan duas vezes e, na lateral direita, acertou um belo chute cruzado para abrir o placar para o Vasco. 0 a 1.

O Cruzeiro chegou com perigo somente aos 29 minutos. A equipe estrelada atacou pela direita, e a bola sobrou para Machado na entrada da área. O volante chutou, mas a bola foi por cima da meta de Léo Jardim.

Cinco minutos depois, uma jogada parecida. Ian Luccas recebeu na direita e tocou para Matheus Pereira, que vinha de trás. O meia chutou de direita e mandou por cima do gol.

Aos 40 minutos, saiu o empate do Cruzeiro. Arthur Gomes pegou a bola no meio, levou para a entrada da área e soltou a bomba. A bola desviou em Medel e entrou no ângulo do goleiro Léo Jardim. 1 a 1.

Aos 50 minutos do segundo tempo, pênalti para o Cruzeiro. Vital recebeu lançamento na área, dominou no peito, e Rossi tocou com a mão na bola. O juiz foi ao VAR e confirmou. Bruno Rodrigues foi para a cobrança aos 53 minutos e bateu forte no meio do gol para virar o jogo. 2 a 1.

Segundo tempo

A primeira grande chance da segunda etapa foi do Vasco. Cruzamento para área, Veggetti tocou de cabeça aos 14 minutos, mas Rafael Cabral fez grande defesa, colocando para escanteio.

O Cruzeiro só respondeu aos 26 minutos. Ian Luccas sofreu falta na intermediária, e Machado foi para a cobrança. O volante bateu bem, mas Léo Jardim, bem colocado, fez a defesa.

No minuto seguinte, o Vasco respondeu com perigo. Cruzamento para a área, e Veggetti cabeceou com estilo, porém Rafael Cabral fez a defesa com segurança.

Aos 32 minutos, o Vasco chegou ao empate. Payet bateu o escanteio, Sebastian escorou na segunda trave, e Gabriel Pec bateu firme para empatar. 2 a 2.

Com 50 minutos, Japa fez uma grande jogada e tocou para Wesley na pequena área. O atacante do Cruzeiro, sozinho, não teve a capacidade de simplesmente completar para o gol.

Cruzeiro 2x2 Vasco

Veja os gols da partida:

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Filipe Machado (Papagaio), Ian Luccas (Fernando Henrique), Mateus Vital (Japa) e Mateus Pereira; Arthur Gomes (Wesley) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Léo), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sebastián Ferreira), Praxedes (Marlon Gomes) e Paulinho (Jair); Gabriel Pec, Rossi (Payet) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Puma Rodríguez, aos 14min1ºT, e Gabriel Pec, aos 32 min1ºT (Vasco); Arthur Gomes, aos 40 min1ºT, e Bruno Rodrigues, aos 52min1ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Arthur Gomes (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Rossi (Vasco)

Data e horário: quarta-feira, 22 de novembro de 2023, às 19h (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte Motivo: 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Público: sem torcida

Renda: sem torcida

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)