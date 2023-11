O Atlético teve uma exibição espetacular no Campeonato Brasileiro neste domingo (26), arrasando o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com esta vitória na 35ª rodada, o Alvinegro alcançou 60 pontos, tirando o Grêmio do grupo dos quatro primeiros colocados. O Palmeiras lidera com 62 pontos, seguido de perto pelo Botafogo.

O Atlético agora ocupa a terceira posição, empatado em pontos com o Flamengo, que está em quarto. O Grêmio desceu para o quinto lugar, com 59 pontos, enquanto o RB Bragantino, também com 59, está em sexto. Flamengo e Bragantino têm a chance de ultrapassar o Galo, pois ainda têm jogos neste domingo.

Na próxima quarta-feira (29), o Atlético enfrentará o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), buscando manter sua posição. Enquanto isso, o Grêmio jogará em casa contra o Goiás na quinta-feira (30).

Domínio do Atlético

No primeiro tempo, o Atlético dominou completamente a partida na Arena MRV. Apesar de algumas investidas do Grêmio, foram os donos da casa que criaram as melhores oportunidades de gol.

Durante os primeiros 45 minutos, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari teve pelo menos seis chances claras de marcar. Hulk, Saravia, Paulinho, Edenilson e Zaracho poderiam ter aberto o placar, mas foi um chute do lado esquerdo que resultou no primeiro gol, em um verdadeiro "golaço" que lembrou o ídolo Éder Aleixo.

Golaço de Arana

Aos 25 minutos, o estádio pôde finalmente explodir em comemoração. Após uma jogada que começou no lado direito do ataque, Guilherme Arana chutou de forma espetacular, sem dar chances ao goleiro gremista.

Zaracho amplia

Logo no início do segundo tempo, quando o Grêmio buscava reagir, o Atlético marcou novamente. Aos 4 minutos, após assistência de Hulk, Matías Zaracho aproveitou uma oportunidade e mandou a bola para as redes.

Hulk Hulk Hulk!

E não parou por aí. Aos 13 minutos, Hulk recebeu a bola na entrada da área, preparou-se e chutou cruzado, desencadeando uma festa total na Arena MRV com o terceiro gol do Atlético.

Curiosamente, esse foi o primeiro gol de Hulk contra o Grêmio desde seu retorno ao Brasil em 2021. O camisa 7 também chegou aos 29 gols, igualando seu número de gols marcados em 2022, reassumindo a liderança de artilharia da equipe na temporada, com um gol a mais que Paulinho.

Veja os gols:

Com exibição de gala o Atlético vence o Grêmio por 3 x 0 e fica próximo da ponta da tabela do Brasileirão pic.twitter.com/RJC0VtvsfB — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) November 26, 2023

Atlético 3 x 0 Grêmio

Atlético: Everson; Renzo Saravia, Jemerson, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco, aos 21’ do 2ºT), Edenilson (Cristian Pavón, aos 37' do 2ºT), Matías Zaracho e Igor Gomes (Rubens, aos 9’ do 2ºT); Paulinho (Patrick, aos 36' do 2ºT) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Grêmio:

Gabriel Grando; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini (Nathan Fernandes, intervalo), Walter Kannemann e Reinaldo; Ronald, Felipe Carballo (André, aos 30' do 2ºT), Franco Cristaldo (Ferreira, intervalo) e Everton Galdino (Nathan, aos 19’ do 2ºT); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Gols: Guilherme Arana (25’ do 1ºT), Matías Zaracho (5’ do 2ºT) e Hulk (13’ do 2ºT), pelo Atlético

Cartões amarelos: Guilherme Arana (36’ do 1ºT) e Mauricio Lemos (48’ do 1ºT), pelo Atlético; Luis Suárez (5’ do 2ºT) e Fábio (39' do 2ºT), pelo Grêmio

Motivo: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26 de novembro, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)

Da Redaçãocom Itatiaia