Orgulho setelagoano: Jackson Matias brilha no fisiculturismo e conquista 15 pódios em 6 meses

O fisiculturista setelagoano Jackson Matias Silva continua a se destacar em competições estaduais de fisiculturismo. Em entrevista exclusiva à redação, ele compartilhou suas recentes conquistas, subindo ao pódio oito vezes em competições deste mês de novembro.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais / Arquivo Pessoal

Matias obteve os seguintes resultados em novembro:

Campeão Clássico Panamericano FMBB

Vice-Campeão Panamericano FMBB Sport

Top 4 Master Panamericano FMBB

Top 4 Sport Clássico

Vice-Campeão Mess Physique Master IFBB

Vice-Campeão Mess Physique Sênior IFBB

Vice-Campeão Fitness Pairs IFBB

Top 6 Body Shape IFBB

Apesar de suas notáveis conquistas, o atleta enfrentou desafios significativos na esfera financeira, com praticamente nenhum apoio, exceto pelo suporte da Nutri7 e da academia Efata do Buganville, onde atua como coaching nutricional.

A rotina de Matias ao longo do ano inclui acordar às 4:00 da manhã, realizar sua dieta diária, treinar na academia das 5:00 às 6:00, trabalhar como coach nutricional até as 7:30, seguido por atividades em uma empresa de internet das 8:00 às 18:00. Após o expediente, ele treina novamente das 18:30 às 21:00, com intervalos para consultas na academia. Aos sábados e domingos, continua a treinar e também realiza consultas particulares.

Dormindo em média de 4 a 4,5 horas por dia, Matias enfrenta uma dieta rigorosa, baseada em frango, arroz, ovo, legumes e verduras. Ao longo deste ano, participou de seis campeonatos em Belo Horizonte e Juiz de Fora, somando um impressionante total de 15 pódios, sendo:

5x campeão

5x vice-campeão

1x top3

2x top4

1x top6

1x campeão coaching

1 pro card coaching

Este ano marcou o primeiro ano de competição para Matias, que se preparou para esse momento desde os seus 30 anos. Com 12 anos dedicados à musculação, ele realizou seu sonho aos 42 anos, conquistando troféus significativos e superando desafios diários.

Apesar do preconceito e críticas enfrentados, Matias destaca o importante apoio emocional recebido de sua família e amigos. Agora, seu objetivo é movimentar suas redes sociais em busca de patrocínio e se inscrever no Bolsa Atleta Federal para representar sua cidade, Sete Lagoas, e todos os seus apoiadores, familiares e amigos nas competições do próximo ano.

Da redação, Djhessica Monteiro.