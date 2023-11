1ª LEDS Cup de Voleibol da Liga Eclética Desportiva foi sucesso com o apoio da Prefeitura

Nos dias 18 e 19 de novembro, Sete Lagoas foi sede de um torneio de vôlei de tirar o fôlego. A 1ª LEDS Cup de voleibol amador masculino foi marcada por grande jogos no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino. Um promoção da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunto de Esportes. Um destaque foi a participação Tatiane Durães, especialista em Marketing/Branding e CMO da A Sport Life.

Ginásio coberto Dr. Márcio Paulino foi palco dos grandes jogos - Foto: Divulgação

O Ginásio Dr. Márcio Paulino, totalmente reformado pela Prefeitura, foi especialmente preparado para receber atletas e torcedores de toda região e também de outros estados. Uma estrutura para receber jogos de alto rendimento. Além disso, a secretaria de Esportes disponibilizou todos os materiais esportivos da competição.

O principal diferencial foi a presença de atletas renomados da modalidade no Brasil como o ponteiro Álvaro Pedro (Rio de Janeiro), o ponteiro passador João Victor (São Paulo), e ainda Felipe (Corinto), Lucas (Montes Claros), Bruno (Várzea da Palma) e representantes de BH, Pirapora, Caetanópolis, Paraopeba, Contagem, Nova Lima, Ibirité, Prudente de Morais, Sete Lagoas e outros. As equipes presentes foram: Sete Lagays, Harpias, Vitra Vôlei, Irmãs do Capss, AAVC Kall Volley, Oriental Vôlei, Oriental Vôlei B e UPV Unidos pelo Vôlei.

A equipe de vôlei Sete Lagays composta por Diego (Egonu), Mateus (Sid), Heric (Arina), Iago (Garay), Roger (Prof. Helena), Luan (Pio), Tomaz (Gamova), Antônio (Piccinini), Rodrigo (Daroit), Juarez (Carla), Aluísio (Bode), Tiago (Latinha), comandada pelos representantes Tatiane Durães e Dener Vinícius, teve um excelente desempenho. Com pouco mais de um ano de existência a time é referência em entretenimento nas redes sociais onde possui mais de 280 mil seguidores. Foi na competição onde mostraram que além de diversão, eles sabem muito bem o que fazer dentro de quadra com entrosamento, técnica e garra. A grande revelação deste campeonato foi o atleta Mateus de Jesus ponteiro do Sete Lagays ajudando a sua equipe a se classificar para as semifinais e disputa do terceiro lugar.

Os famosos atletas do time Sete Lagays fizeram sucesso na competição - Foto: Divulgação

Uma grande novidade para a próxima edição é o nome do troféu destaque da partida que passará a ser “Troféu Diego Egonu”, uma homenagem ao atleta Diego Gonçalves ponteiro/oposto da equipe do Sete Lagays que teve papel fundamental no desenvolvimento e realização da 1ª LEDS CUP. “Desde que iniciamos o nosso governo, o desporto tem sido uma das nossas bandeiras de atuação. Agora, temos a oportunidade de integrar, por meio do esporte, várias modalidades. É muito gratificante proporcionar à população ainda mais qualidade de vida, saúde, momentos de alto astral e alegria. Quem sai ganhando com isso são todos os sete-lagoanos”, celebrou o prefeito Duílio de Castro.

O formato do chaveamento permitiu que houvesse equilíbrio entre as equipes e, por isso, o público presenciou belos lances e grandes jogadas em todas as partidas. “Foi um fechamento avassalador. A competitividade no voleibol foi de alto nível, uma atração admirável que, entre atletas, comissão e organização, contou com mais de 200 pessoas envolvidas diretamente nessa competição”, revelou Juarez Ramos, diretor executivo de planejamento estratégico esportivo e vice-presidente do COMESEL.

A equipe Vitra Vôlei foi a grande campeã do torneio - Foto: Divulgação

A parceria entre a LIGA, Prefeitura Municipal e Secretaria de Esportes e Lazer está inovando o esporte em Sete Lagoas. O sucesso da 1ª LEDS Cup de Voleibol deixa excelentes perspectivas para a agenda de competições que vai abranger todas as regiões da cidade. “O legado é enorme e a copa cumpriu com o seu objetivo. Agradecemos ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio e incentivo que está fazendo, cada vez mais, que o esporte aconteça com maestria em Sete Lagoas. Esta parceria certifica um calendário recheado de grandes competições em diversas modalidades como a Copa Corujão e o Campeonato Amador”, destacou Juarez Ramos. Eles também fez questão de agradecer todos os envolvidos e a equipe da LEDS (Dr. Helvécio Marques, Dr. Roney Weber e o presidente Tiago Rocha, e a colaboração da Dra. Lorena Figueiredo).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM