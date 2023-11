Atlético terá chapa única para eleições marcadas para dezembro

A eleição para presidente do Atlético, marcada para 12 de dezembro terá chapa única, comandada pelo atual mandatário alvinegro, Sérgio Coelho. Frederico Bolivar, que era pré-candidato, não conseguiu a quantidade mínima de assinaturas para confirmar presença.

Foto: Pedro Souza / Atlético

Com isso, o Galo confirmou na noite desta segunda-feira (27) que a chapa “Vencer, Vencer, Vencer”, que tem Sérgio Coelho como presidente, e Márcio André de Brito como vice foi a única registrada.

A eleição está marcada para o dia 12 de dezembro, no auditório da sede administrativa do Atlético, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. A votação começa às 8h. Às 17h o Atlético encerra a votação, que deve aclamar Sérgio Coelho como o presidente do clube por mais três anos.

Vice-presidente

Márcio André de Brito foi o escolhido para ser candidato a vice-presidente do Atlético nesta eleição. O candidato tem 65 anos e é conselheiro do Galo desde 1997. Márcio é empresário do ramo da construção, fundador da empresa TCM, especialista em terraplenagem e aluguel de máquinas pesadas.

Amigo de Sérgio Coelho, Márcio ocupa o cargo de assessor da presidência no Atlético. Além disso, o empresário é vice-presidente do Instituto Galo, órgão criado como contrapartida da Arena MRV em 2021 e responsável por ações sociais em Belo Horizonte e na região metropolitana.

O jornalista e advogado Frederico Bolivar tentou concorrer à presidência do Atlético como oposição para os próximos três anos, mas não conseguiu a quantidade mínima de assinaturas necessárias para confirmar a candidatura.

Com O Tempo