VAI COMEÇAR: Copa Corujão de Futebol define datas e locais dos jogos da primeira rodada

Acabou a ansiedade. Foi divulgada a tabela de jogos da primeira rodada da Copa Corujão, o maior torneio de futebol amador noturno da história de Sete Lagoas. As partidas da chave Classista serão disputadas no Campo do Eucalipal e das chave Ouro Cup no campo do bairro Jardim Primavera. O torneiro é apresentando pelo Projeto Iluminar, idealizado pelo vereador Caio Valace, organizado pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana e tem forte apoio da Prefeitura.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A Copa Corujão reúne 36 equipes dividas nas ruas chaves (20 na Ouro Cup e 16 na Classista). A divisão em módulos abriu a oportunidade de participação de todos os níveis de atletas. “O futebol vai tomar conta de nossa cidade. São campos abertos e de fácil acesso do público. Agradecemos o prefeito Duílio de Castro e o vereador Caio Valace que apostaram nesta iniciativa e caminham juntos com o nosso esporte”, comemora Marcelo da Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

As rodadas serão de segunda a sexta-feira, sempre com jogos às 18h45 e às 20h30. O jogo de abertura será entre Boa Vista e Feriado, pela chave Ouro Cup, dia 4 de dezembro (veja tabela abaixo). Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria I (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria II (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800). Os campeões também ganharão um uniforme completo para competições futuras.

1ª RODADA

MÓDULO CLASSITA

CAMPO DO EUCALIPITAL

05 de dezembro

18h45 – Desportivo x União Progresso

20h30 – Aston Villa x União Expresso

06 de dezembro

18h45 – Pegasus x Insanos Hora Extra

20h30 – Real Betis x Família Soares

07 de dezembro

18h45 - Philadelfia x São Vicente

20h30 – Vila Montreal x Baile Monique

08 de dezembro

18h45 - Diesel Sete x Grêmio

20h30 - Novatos x Afro Brasil

MÓDULO OURO CUP

CAMPO DO PRIMAVERA

04 de dezembro

18h45 – Boa Vista x Feriado

20h30 – Independente x Bosque

05 de dezembro

18h45 - Arsenal x União PT

20h30 – Guarani x NSport Sidão

06 de dezembro

18h45 - Amigos Cooperlider x Vila Real

20h30 – Astron City x Villa Minas

07 de dezembro

18h45 - Casa Velha x Bela Vista

20h30 – Fluminense Click Sete x Juventude

08 de dezembro

18h45 - Hemp x ABC Celulares

20h30 – Real Amigos x Grêmio Alkadea

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom