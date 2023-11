Reviravolta: torcida do Cruzeiro poderá ir ao estádio após julgamento ser adiado pelo STJD

Faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu no tapetão que a decisão de jogar com portões fechados fosse reconsiderada após o adiamento do julgamento da briga campal entre torcedores do time azul e do Coritiba no Paraná. A informação é do jornal O Tempo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

Com o adiamento do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre os incidentes no dia 11 de novembro, quando o Cruzeiro perdeu para o Coritiba por 1 a 0 e houve invasão de campo, o clube estrelado vai poder contar com a sua torcida no duelo contra o Athletico-PR, na quinta (30), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Coritiba foram punidos preventivamente e estavam jogando com portões fechados como mandantes e sem torcida como visitante. O Cruzeiro poderá perder até 20 mandos de campo, de acordo com a decisão do tribunal.

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta terça (28), que vai informar em breve mais detalhes a respeito da venda de ingressos e das restrições que serão tomadas para essa partida. O jogo, marcado para às 20h, é decisivo para as pretensões do clube na temporada. Uma vitória faz com que o Cruzeiro chegue a 47 pontos, marca que praticamente garante a permanência na Série A.

O julgamento de Coritiba e Cruzeiro estava marcado para segunda-feira (27) e foi adiado para a próxima segunda (4), quando, enfim, os dois clubes serão julgados pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD. A denúncia só foi protocolada na manhã do próprio dia 27 e, no entendimento da Procuradoria, seria mais plausível refazer a denúncia. Por isso, o acordo para o adiamento.

Na partida do dia 11 de novembro, integrantes de organizadas das duas equipes invadiram o gramado logo após o gol do time paranaense, aos 44 minutos da segunda etapa. A partida precisou ser paralisada e foi retomada após quase 40 minutos depois da intervenção da Polícia Militar. Poucos dias depois, tanto o mandante, o Coritiba, quanto o visitante, o Cruzeiro, foram punidos preventivamente.

Em caso de pena, o artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF em 2023 prevê que o time punido deverá jogar um estádio que esteja, no mínimo, a 100 quilômetros de distância da cidade-sede do clube.

As infrações pelas quais o Cruzeiro será julgado, de acordo com os artigos do CBJD:

206, pelo atraso no início da partida (pena prevista de multa de até R$ 1 mil por minuto)

191, inciso III, pelo atraso no retorno para o segundo tempo (pena prevista de multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil)

213, inciso I, pela desordem (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas)

213, inciso II, pela invasão de campo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas.

Já o Coritiba responderá por quatro infrações ao artigo 213 do CBJD:

Inciso I, pela desordem (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas);

Inciso II, pela invasão de campo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas).

Inciso III, duas vezes, pelos arremessos de copos no campo de jogo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil).

Da redação com O Tempo