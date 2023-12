Galo cala Maracanã com goleada sobre Flamengo no Campeonato Brasileiro

Defesa sólida e dupla de ataque letal: abusando das suas melhores características, o Atlético foi ao Maracanã, se impôs e goleou o Flamengo por 3 a 0, nessa quarta (29). O time de Luiz Felipe Scolari marcou com Paulinho, Edenílson e Rubens em partida que deu chances mínimas para os cariocas.

Foto: Pedro Souza / Atlético

A vitória foi construída com gols no início de cada etapa. O primeiro, de Paulinho, contou com assistência perfeita de Hulk. Na volta do intervalo, foi a vez do camisa 10 servir Edenílson. Já aos 37, quando a equipe de Tite já parecia sem resposta, Rubens marcou o terceiro e fechou o placar. Ao longo do jogo, o Flamengo teve maior posse de bola, mas teve muitas dificuldades para construir.

Com o resultado, o Atlético alcançou os mesmos 63 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e embolou de vez a briga pelo título. O Alvinegro supera os cariocas no saldo de gols: 22 a 14. O líder Palmeiras, que enfrenta o América nesta rodada, soma os mesmos 63 pontos, mas com 26 de saldo.

Pela 37ª rodada do Brasileirão, o Atlético volta a campo no sábado (2): recebe o São Paulo, às 21h, no Mineirão. Já o Flamengo, às 16h de domingo (3), enfrenta o Cuiabá, no Maracanã. Confira a tabela aqui.

Ele, sempre ele

A primeira oportunidade do jogo foi do Flamengo, que começou com a posse de bola e conseguiu acelerar em jogada individual de Gerson, pela esquerda. O lance terminou com a cabeçada de Bruno Henrique por cima do gol de Everson. Foi a primeira de oito finalizações rubro-negras na etapa inicial.

Na sequência, aos sete, o Galo respondeu e abriu o placar. Com qualidade e paciência, o time de Felipão saiu jogando desde a defesa e acelerou na hora certa. Igor Gomes encontrou Hulk perto da área, e o passe do camisa 7, de primeira por cima da zaga, deixou Paulinho frente a frente com Rossi. O chute cruzado encontrou a lateral da rede do Maracanã: 1 a 0 com o 18º gol do artilheiro da Série A.

A partida seguiu em ritmo intenso. O Flamengo, com dificuldades para construir pela faixa central do campo, teve em Everton Cebolinha o jogador mais perigoso. O camisa 11 fez grandes lances pelo lado esquerdo, mas a defesa do Galo levou a melhor. Aos 35, por exemplo, Otávio travou Pedro na "hora H".

Por outro lado, os melhores lances do time visitante seguiram pelo lado esquerdo de ataque, com Arana e Igor Gomes dando trabalho para Matheuzinho, Fabrício Bruno e companhia. Aos 38, nova jogada por ali terminou com Paulinho servindo Hulk, mas Rossi impediu o segundo gol atleticano.

Ful-mi-nan-te

Assim que a bola voltou a rolar no Maracanã, o Flamengo foi ao ataque o teve falta perigosa para bater pelo lado direito. A expectativa do empate, contudo, foi frustrada com um contra-ataque letal do Galo.

Após o rebote da falta mal cobrada, Wesley - que havia entrado há um minuto no lugar de Matheuzinho - não ficou com a posse de bola. A bola de Zaracho cruzou o campo até Paulinho tocar para Edenílson, dentro da área, tocar para o gol na saída de Rossi: 2 a 0 para o Galo aos dois minutos.

Com a desvantagem ampliada, Tite lançou o Flamengo ao ataque: entraram Everton Ribeiro e Gabigol nos lugares de Thiago Maia e Everton Cebolinha. A posse de bola seguiu com o Rubro-Negro, que, sem alternativa, abusou das bolas levantadas. A defesa do Atlético agradeceu, levando a melhor pelo alto.

Apesar das mudanças, o Flamengo não foi capaz de ameaçar a melhor defesa do Brasileirão. O time de Tite já parecia sem resposta quando, aos 37, o Galo "fechou o caixão". Edenílson e Pavón puxaram mais um ataque em velocidade, que terminou com Rubens, de carrinho, fazendo 3 a 0 no Maracanã.

Flamengo 0 x 3 Atlético

Flamengo

Rossi; Matheuzinho (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Everton Ribeiro e, depois, Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha (Gabigol) e Pedro - Técnico: Tite.

Atlético

Everson; Saravia (Mariano), Lemos (Igor Rabello), Jemerson e Arana; Otávio, Edenilson, Zaracho (Franco) e Igor Gomes (Rubens); Paulinho (Pavón) e Hulk - Técnico: Felipão.

Gols

Paulinho (7'/1ºT) Edenílson (2'/2ºT) e Rubens (37'/2ºT), do Atlético.

Cartão amarelo

Fabrício Bruno, Gerson e Léo Pereira (CRF); Zaracho e Jemerson (CAM)

Renda e público: R$ 4.039.092,50 / 59.921 pagantes / 65.305 presentes

Motivo: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 29 de novembro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Bruno Boschillia (Fifa/PR) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (Fifa/PB)

Com Itatiaia