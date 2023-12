Matheus Pereira marca um belo gol; Cruzeiro busca empate com Athletico-PR no Mineirão e fica mais longe do Z4

Na noite desta quinta-feira (30), o Cruzeiro conseguiu um empate de 1 a 1 contra o Athletico-PR no Mineirão, em Belo Horizonte, no reencontro com sua torcida. Matheus Pereira marcou para os mineiros, enquanto Vitor Roque balançou as redes para os paranaenses, em um confronto válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Staff Cruzeiro

Com esse resultado, o time celeste aumentou a diferença de três para quatro pontos em relação à zona de rebaixamento. O Cruzeiro ocupa agora a 14ª posição, com 45 pontos. Enquanto isso, o Furacão se mantém na 8ª colocação na tabela, somando 53 pontos.

Próximos jogos:

Após o duelo com o Athletico-PR, o Cruzeiro enfrentará o Botafogo na 37ª rodada. O jogo está marcado para domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já o Furacão receberá o Santos também no domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba.

Eco de vozes no estádio:

Com as cadeiras indisponíveis no setor amarelo por determinação do STJD, o Setor Laranja transformou-se em um forte coro de vozes. Os torcedores presentes nessa área das arquibancadas ditaram os cantos com grande intensidade, fazendo ressoar as músicas pelo estádio, embora não fosse permitido nenhum tipo de instrumento de percussão, conforme as regras impostas pelo STJD.

Momentos-chave do jogo:

O Cruzeiro quase marcou em dois lances notáveis durante o primeiro tempo: aos sete minutos, Arthur Gomes finalizou no travessão após um cruzamento de William, seguido por uma defesa de Bento no rebote, e logo depois, Marlon também finalizou com força, mas o goleiro do Athletico-PR impediu novamente o gol.

Machado bateu uma falta com perigo aos oito minutos, por fora da barreira, mas Bento novamente evitou o gol do Cruzeiro.

O time celeste continuou a oferecer riscos ao gol adversário: aos 22 minutos, Bruno Rodrigues escorou para Machado chutar perigosamente, porém Bento segurou a bola.

Outros momentos emocionantes incluíram uma tabela entre Bruno Rodrigues e Matheus Pereira aos 28 minutos, onde o camisa 96 chutou no cantinho, mas a bola saiu do gol, e uma tentativa de letra de Ian Luccas aos 32 minutos, após uma chegada de William pela direita, que acabou nas mãos de Rafael Cabral.

O Furacão finalizou pela primeira vez aos 39 minutos, após uma cobrança de falta de Vitor Bueno, mas a defesa do Cruzeiro segurou o chute.

No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Rafael Cabral defendeu um ataque perigoso de Willian Bigode, que saiu cara a cara com o goleiro.

Momento polêmico:

Vitor Roque, ex-jogador do Cruzeiro, entrou no segundo tempo pelo Athletico-PR e marcou o primeiro gol do jogo aos 19 minutos da etapa final, aproveitando um cruzamento preciso de Madson.

Pênalti desperdiçado:

Aos 27 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Cruzeiro após falta de Erick em Matheus Pereira. Bruno Rodrigues cobrou para o canto direito, mas Bento fez a defesa.

Empate emocionante:

Aos 38 minutos, Matheus Pereira, com uma bela jogada, marcou um golaço para o Cruzeiro, deixando o placar empatado em 1 a 1. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa celeste.

Veja os gols:

Cruzeiro:

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano

Castán e Marlon; Filipe Machado (Fernando Henrique), Ian Luccas (Lucas Silva) e Japa (Nikão); Matheus Pereira, Bruno Rodrigues (Papagaio) e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Paulo Autuori.

Athletico-PR:

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Kaique Rocha); Cuello, Erick, Fernandinho e Christian (Rômulo); Vitor Bueno (Hugo Moura), Bruno Zapelli (Madson) e Willian Bigode (Vitor Roque). Técnico: Wesley Carvalho.

Detalhes do jogo:

Gols: Vitor Roque, aos 19min2ºT (Athletico-PR); Matheus Pereira, aos 38min2ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Ian Luccas, William e Neris (Cruzeiro); Matheus Felipe (Athletico-PR)

Informações da partida:

Motivo: 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Data e horário: 30 de novembro de 2023 (quinta-feira), às 20h (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público presente: 36.696 pessoas

Renda: R$ 1.519.277,50

Arbitragem:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS) Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Transmissão:

Rádio Itatiaia, no 95,7 FM e no Youtube TV: Premiere

Da Redação com Itatiaia