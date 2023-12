Democrata marca presença nas semifinais do Campeonato Mineiro de base na Arena do Jacaré neste domingo (03)

As semifinais do Campeonato Mineiro do Instituto Mineiro das Escolas de Futebol (IMEF) acontecem neste domingo, 03, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

A partir das 15h, o Democrata Sub-15 enfrenta o Arena 7. Em seguida, às 17h, o Democrata Sub-17 joga contra o Comercial.

O IMEF é uma organização de competições de futebol de base do Brasil com atuação principal em Minas Gerais. O instituto conta com parceria da Federação Mineira de Futebol (F.M.F) e apoio e participação de grandes equipes do estado, como Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, além da presença de importantes escolas de futebol da região metropolitana de Belo Horizonte e do interior de Minas.

Para mais informações sobre o campeonato, acesse o site do IMEF.

Da redação