Prêmio do Esporte Mineiro terá votação popular online e transmissão ao vivo

Dezembro chegou e com ele a expectativa para mais uma edição do Prêmio do Esporte Mineiro (PEM). A cerimônia deste ano está agendada para o dia 12/12, a partir das 18h30, no Auditório JK, na Cidade Administrativa de Minas Gerais. O PEM 2023 traz consigo algumas novidades. A primeira é que a premiação será transmitida ao vivo para todo o estado pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), através da Rede Minas e da Rádio Inconfidência.

Além disso, o evento será exibido também no canal oficial do YouTube da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (busque por Sedese MG na plataforma).

Foto: José Carlos Paiva

A segunda novidade é a criação de categorias populares pela Subsecretaria de Esportes (Subesp) da Sedese, onde os internautas poderão votar em 15 categorias e escolher seus favoritos (veja abaixo). Esta votação iniciou-se nesta sexta-feira (1º/12) e vai até o dia 7/12, estando disponível no site da Secretaria e em suas redes sociais oficiais, onde os links estarão acessíveis.

Elizabeth Jucá, secretária de Desenvolvimento Social, comemorou a parceria e os benefícios que a exibição pela Rede Minas pode proporcionar ao esporte mineiro.

"A realização do Prêmio do Esporte Mineiro no auditório JK, e pela primeira vez com transmissão ao vivo pela Rede Minas, mostra a evolução das nossas parcerias transversais. É fundamental termos cada vez mais o apoio da Rede Minas e da Rádio Inconfidência na divulgação das políticas públicas e eventos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Isso demonstra que políticas públicas bem executadas entregam resultados positivos no fortalecimento das questões relacionadas ao desenvolvimento social de Minas Gerais", afirmou.

A exibição da premiação terá início às 18h30 pelo canal da Sedese no Youtube, com inserções ao vivo feitas pela Rádio Inconfidência durante a noite. A partir das 20h, quando serão entregues os prêmios escolhidos pela votação popular, a Rede Minas fará a transmissão ao vivo para todo o estado, juntamente com a Rádio Inconfidência. Gustavo Mendicino, presidente da EMC, destacou a relevância dessa colaboração.

"O esporte é educativo e democrático, e buscamos evidenciar isso para o público. Nos empenhamos em dar visibilidade para a cadeia produtiva que impacta diversos setores, colocando sob os holofotes, igualmente, o interior de Minas e os nossos atletas. Essa premissa está em consonância com o Prêmio e, por isso, seremos parceiros da Sedese ao mostrar os talentos mineiros para o grande público", celebrou.

Antônio Miranda, subsecretário de Esportes, comemorou a ampliação da participação democrática no PEM com a inclusão da votação pela internet.

"A ideia por trás das categorias populares foi realmente envolver a sociedade. O esporte é um direito de cada indivíduo, e suas políticas públicas são feitas para os cidadãos. As escolhas foram selecionadas previamente seguindo critérios objetivos, baseados nos resultados das políticas da Subesp e em indicações de federações e organizações referência de cada área", destacou.

Categorias com votação popular 2023, vote clicando nos itens:

Da Redação com Agência Minas