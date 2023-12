O Atlético-MG garante vitória nos minutos finais contra o São Paulo e continua na disputa pelo título do Brasileiro

Neste sábado (2), o Atlético-MG derrotou o São Paulo por 2 a 1 no Mineirão, durante a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Hulk e Paulinho, enquanto Luciano descontou para o São Paulo, convertendo um pênalti.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

A partida teve seu desfecho nos acréscimos. Hulk abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo com um golaço. Aos 45, Luciano igualou o placar ao converter um pênalti cometido por Mariano em Juan. Já nos momentos finais, uma jogada entre Guilherme Arana, Hulk e Paulinho resultou no gol decisivo do artilheiro da Série A. Apesar da tentativa do São Paulo de empatar, Everson realizou uma grande defesa em um chute de Michel Araújo de fora da área.

Com esse resultado, o Galo mantém viva a esperança de conquistar o título brasileiro. A equipe de Felipão agora soma 66 pontos, igualando a pontuação do líder Palmeiras, mas com um saldo de gols inferior. O Palmeiras entrará em campo pela 37ª rodada neste domingo (3), contra o Fluminense.

Embora não dependa apenas de si para garantir o título, o Atlético-MG está muito próximo de alcançar um objetivo significativo. A vitória no Mineirão coloca a equipe alvinegra perto de assegurar diretamente sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

O Galo precisa apenas de uma vitória sobre o Bahia na última rodada, sem depender de outros resultados envolvendo Grêmio, Flamengo ou Botafogo.

Por outro lado, o São Paulo, sem mais objetivos no Brasileirão, pois já está classificado para a Libertadores e sem chances de título ou rebaixamento, permanece na décima posição com 50 pontos.

Apesar das expectativas geradas pela excelente performance na goleada sobre o Flamengo, o Atlético-MG não conseguiu impor-se no primeiro tempo contra o São Paulo. Com muitas faltas e interrupções para atendimento médico, a bola esteve mais tempo parada do que em movimento na etapa inicial.

A melhor chance do Galo ocorreu com uma tabela rápida entre Paulinho e Hulk. Aos 22 minutos, o camisa 7 tentou encobrir Rafael e finalizar de cabeça, mas a bola foi para fora.

Aos 30 minutos, o São Paulo ameaçou com um chute de Luciano de fora da área, seguido por uma finalização para fora de Erison no rebote. Lesionado, Lucas foi substituído por Michel Araújo ainda no primeiro tempo.

Com um segundo tempo mais aberto, o Galo enfrentou dificuldades para ameaçar o gol de Rafael e sofreu com os ataques do São Paulo. No entanto, quando parecia que o jogo terminaria em empate sem gols, o grande craque do time apareceu.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Hulk recebeu na entrada da área, cortou para a perna esquerda e marcou um belo gol no canto direito de Rafael. Com esse gol, o camisa 7 tornou-se o jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, empatando com Luis Suárez.

Quando a vitória do Atlético-MG parecia certa, Mariano derrubou Juan dentro da área, inicialmente sem marcação de pênalti pelo árbitro. Após revisão no VAR, a penalidade foi assinalada, e Luciano converteu para empatar o jogo.

Nos acréscimos, Paulinho surgiu mais uma vez como o artilheiro decisivo. Após uma bela jogada envolvendo Arana e Hulk, o artilheiro do Campeonato Brasileiro marcou no alto, garantindo os três pontos para o Galo.

Na despedida de Réver em Belo Horizonte, o zagueiro recebeu homenagens antes do jogo. Com a presença de familiares em campo, Réver emocionou-se com um vídeo que contava sua história com a camisa alvinegra.

Ao entrar em campo para o jogo, a torcida fez uma grande festa para receber o "Capitão América", com um mosaico 3D mostrando a imagem do jogador com a taça da Copa Libertadores e um espetáculo de luzes, homenageando o ídolo.

Voltando ao Mineirão pela primeira vez desde a inauguração de sua própria arena (Arena MRV), o Atlético-MG, aproveitando o bom momento sob o comando de Felipão, atraiu um bom público.

O último jogo do Galo no Mineirão havia sido a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Veja os gols da partida:

Ficha Técnica:

Atlético-MG 2 x 1 São Paulo

Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Arana; Otávio, Edenilson, Zaracho e Igor Gomes (Pavón); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

São Paulo: Rafael; Rafinha (Nathan), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Juan) e Luciano; W. Rato, Lucas (Michel Araújo) e Erison. Técnico: Dorival Júnior

Gols: Hulk e Paulinho (Atlético-MG) / Luciano (São Paulo)

Cartões Amarelos: Guilherme Arana (Atlético) / Michel Araújo (São Paulo)

Motivo: 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 2 de novembro de 2023 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público: 53.856

Renda: R$ 3.492.207,00

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Da Redação com CNN