Conselho Deliberativo convoca para eleição da Diretoria Executiva do Democrata, na próxima semana

Acontece na próxima segunda-feira (11), na Arena do Jacaré, a eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Democrata. Os eleitos terão mandato durante o triênio entre 2024 e 2026. O edital de convocação está divulgado nas redes sociais, site oficial do Jacaré na Arena.

Foto: Alan Junio

Tanto para o Conselho Fiscal, como para a Diretoria Executiva apenas uma chapa foi inscrita. Paulo Henrique Rocha Leão, Bruno Henrique Librelão do Santos e Ângelo Gonçalves compõem a Chapa Novo Rumo para o Conselho. E o atual presidente Renato Paiva, junto com Daniel Gonçalvez Ferreira, vice-presidente, protocolaram a Chapa Novo Democrata.

A Reunião Ordinária que vai apontar o novo corpo diretivo do Democrata está marcada para 19h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos Conselheiros. Se acontecer, a segunda convocação, será 19h30 com qualquer número de conselheiros.

Para as eleições do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva estão aptos a votarem os conselheiros que estão com situação regular e que foram eleitos no último dia 6 de novembro. Para garantirem o direito a voto, os conselheiros deverão estar munidos de carteira social e/ou documento de identidade válido com foto.

Com Democrata - ASCOM