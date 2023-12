Felipão permanece no Galo em 2024

De acordo com o jornal O Tempo, Luiz Felipe Scolari permanecerá no comando do Atlético para a temporada 2024, segundo apurado com fontes ligadas à diretoria do clube. O retuno de "campeão", levando o Galo à vice-liderança e podendo ser campeão brasileiro.

Foto: Gilson Lobo / AGIF / Ilustrativa

Contratado em junho desta temporada após a saída do técnico Eduardo Coudet, Felipão tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2024. Após a vitória do Atlético por 2 a 1, no último sábado, diante do São Paulo, Felipão já tinha dado pistas do desejo em permanecer no comando do Galo.

"Ainda tenho um ano para queimar essa lenha que aparece para queimar. Vamos ver onde. Tomara que seja aqui no Galo. Se o Rodrigo (Caetano, diretor de futebol) não me demitir", brincou. Em seguida, ele recebeu um sinal do dirigente, que estava na coletiva. "Alá, ele não vai me mandar embora. Por enquanto", prosseguiu.

Pelo Galo, Felipão tem 30 partidas (14 vitórias, 8 empates e 8 derrotas), aproveitamento de 55,5%. O técnico assumiu o comando da equipe alvinegra no decorrer do campeonato e levou o time a vice-liderança do Brasileirão.

Da redação com O Tempo