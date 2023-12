Brasileirão Rei: última rodada com duelos cruciais pelo título e contra o rebaixamento; veja onde assistir

A temporada do futebol brasileiro chega ao seu desfecho com a última rodada do Brasileirão, um momento crucial em que as equipes não apenas disputam o título e vagas nos torneios sul-americanos, mas também enfrentam uma batalha histórica contra o rebaixamento. Este Brasileirão foi marcado por intensas emoções, e com apenas uma rodada restante, Palmeiras e Atlético-MG mantêm chances matemáticas de conquistar o campeonato.

Foto: Reprodução

Aqui está a programação dos jogos da última rodada do Brasileirão:

19h00: Goiás x América-MG no Premiere

21h30: Fluminense x Grêmio no Premiere

21h30: Vasco x Bragantino no Premiere e Globo Rio

21h30: São Paulo x Flamengo no SporTv e Premiere

21h30: Santos x Fortaleza no Premiere

21h30: Cruzeiro x Palmeiras no SporTv, Premiere, Globo e Rádio Web Novidade

21h30: Internacional x Botafogo no Premiere

21h30: Coritiba x Corinthians no Premiere

21h30: Bahia x Atlético-MG no Premiere, Globo e Rádio Web Novidade

21h30: Cuiabá x Athlético-PR no Premiere

Além disso, haverá um amistoso da Seleção Brasileira Feminina:

18h: Brasil x Nicarágua no SporTv

Da redação