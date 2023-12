Palmeiras empata com o Cruzeiro e garante título, enquanto a Raposa se classifica para a Sul-Americana

Um desfecho que agradou a todos os espectadores. Foi o que ocorreu no Mineirão nesta quarta-feira (6/12), quando o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. O ponto conquistado foi suficiente para levar a Raposa à Copa Sul-Americana, enquanto o Verdão assegurou o 12º troféu de sua história, tornando-se recordista de conquistas no Brasileirão. O Atlético, arquirrival do Cruzeiro, tinha chances matemáticas de vencer o campeonato, mas dependia de uma combinação improvável para alcançar esse feito.

Foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press

O Cruzeiro encerrou a competição na 14ª colocação, com 47 pontos. Durante o ano, a equipe venceu 11 jogos, empatou 14 e perdeu 13.

O primeiro tempo do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras foi movimentado. Apesar de não dominar completamente, o Palmeiras mostrou-se incisivo e letal no setor ofensivo, ao contrário da Raposa, que reafirmou ter o pior ataque do Brasileirão.

Era evidente que Endrick balançaria as redes do Mineirão. O jovem de 17 anos teve duas boas oportunidades pelo lado esquerdo antes de abrir o placar. Todas as jogadas ofensivas tinham Endrick como referência, a nova grande promessa brasileira. O gol do Palmeiras surgiu de uma falha do volante Lucas Silva, que perdeu a posse na entrada da área. Endrick aproveitou o rebote após o goleiro Rafael Cabral defender o primeiro chute e fez 1 a 0 aos 20 minutos. Mesmo em desvantagem, o Cruzeiro criou jogadas e levou perigo à defesa do Palmeiras. No entanto, pecou nas infiltrações e desperdiçou muitos chutes de longa distância.

A noite não foi fácil para o goleiro Weverton, que teve que se movimentar para proteger o Palmeiras.

Lesão de Ian Luccas Ian Luccas jogou apenas 15 minutos contra o Palmeiras. O meio-campista do Cruzeiro deixou o campo chorando, queixando-se de fortes dores no joelho esquerdo, sendo substituído por Fernando Henrique.

Cruzeiro empata e se classifica para a Sul-Americana

Endrick, destaque no primeiro tempo, foi substituído sem grande destaque no segundo tempo. A produção ofensiva e os grandes lances das duas equipes diminuíram na reta final. O gol de empate do Cruzeiro saiu aos 34 minutos, em jogada de escanteio curto. Matheus Pereira se livrou da marcação, enviou a bola para a área, e Nikão finalizou para o fundo da rede, marcando o 1 a 1. A torcida do Cruzeiro celebrou a classificação para a próxima Sul-Americana. A torcida palmeirense, por sua vez, comemorou o bicampeonato consecutivo do Brasileirão, independentemente do resultado da partida.

Após o apito final do árbitro Anderson Daronco, novos cânticos tomaram conta do Mineirão, provocando o Santos, que foi rebaixado após perder para o Fortaleza por 2 a 1: "Arerêeeee, o Santos vai jogar a Série B! Olha que engraçado! Palmeiras campeão e o Santos rebaixado!". O Santos, maior rival do Palmeiras, caiu pela primeira vez na história para a Segunda Divisão, sendo a única equipe que disputava a vaga internacional com o Cruzeiro. A festa no Mineirão foi de celebração mista, comemorando a permanência do Cruzeiro na Série A e a classificação para a Sul-Americana.

Veja os lances da partida:

Ficha Técnica: Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras Cruzeiro: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon (Kaiki, aos 30′ do 2ºT); Ian Luccas (Fernando Henrique, aos 15′ do 1ºT), Lucas Silva e Japa; Matheus Pereira, Arthur Gomes (Robert, aos 13′ do 2ºT) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Estêvão William, aos 30′ do 2ºT), Zé Rafael (Fabinho, aos 32′ do 2ºT), Richard Rios (Atuesta, aos 40′ do 2ºT), Raphael Veiga e Vanderlan; Breno Lopes (Endrick, aos 23′ do 2ºT) e Flaco López (aos 23′ do 2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Motivo: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Data: 6 de dezembro de 2023 Local: Mineirão, em Belo Horizonte Gols: Endrick, aos 20′ do 1ºT (Palmeiras); Nikão, aos 34′ do 2ºT (Cruzeiro) Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Lucas Silva (Cruzeiro) Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) Público: 44.190 Renda: R$ 1.675.735,00

Da Redação com NO Ataque