Bahia goleia o Atlético e escapa do rebaixamento no Brasileiro; Galo fica com o 3º lugar e se garante na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (6/12), o Atlético amargou uma derrota por 4 a 1 diante do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Este resultado permitiu ao Bahia evitar o rebaixamento, enquanto o Atlético permaneceu no G4, uma vez que Botafogo e Flamengo também foram derrotados por Internacional e São Paulo, respectivamente.

Foto: EC Bahia

Os gols do Bahia foram assinalados por Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir, enquanto Paulinho descontou para o Atlético.

Apesar da derrota, o Atlético encerrou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, somando 66 pontos, atingindo seu objetivo, garantindo um lugar no G4 e a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Bahia alcançou 44 pontos, encerrando a Série A na 16ª posição e evitando o rebaixamento graças ao número de vitórias. O Santos, por outro lado, foi rebaixado para a Segunda Divisão.

A dinâmica do jogo não refletiu as posições finais na tabela. Enquanto o Bahia demonstrou muita atitude desde o início devido à pressão pelo resultado, o Atlético entrou em campo desatento, apresentando um desempenho aquém do esperado. O ponto fraco do Atlético foi defensivo, com a escolha de Pavón em vez de Rubens não surtindo efeito. O último jogo da temporada agora permitirá que os jogadores de Bahia e Atlético descansem e retornem aos treinamentos em janeiro, visando a temporada de 2024.

A partida iniciou com o Bahia pressionando no campo de ataque, dificultando as ações do Atlético. A falta de intensidade da equipe de Felipão resultou em desatenção, permitindo ao Bahia abrir o placar com Cauly. Apesar do empate de Paulinho aos 35 minutos, o Bahia retomou a liderança com Luciano Juba aos 51 minutos.

Na segunda etapa, o Bahia manteve a intensidade, consolidando a vitória. Thaciano marcou o terceiro gol aos 21 minutos, e Ademir fechou o placar em 4 a 1 aos 46 minutos. O Atlético enfrentou dificuldades para criar oportunidades e se despediu do Brasileirão com uma atuação aquém do esperado.

Veja os lances da partida:

Bahia 4 x 1 Atlético

Bahia:

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende (Diego Rosa 30 do 2ºT), Acevedo (Lucas Mugni 20 do 1ºT, Léo Cittadini 36 do 2ºT) e Cauly; Thaciano (Cicinho 36 do 2ºT) e Biel (Ademir 36 do 2ºT)

Técnico: Rogério Ceni

Atlético:

Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana (Alisson 36 do 2ºT); Otávio, Edenilson (Pedrinho 21 do 2ºT), Pavón (Alan Kardec 21 do 2ºT) e Igor Gomes (Rubens intervalo); Paulinho e Hulk

Técnico: Felipão

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Fonte Nova, em Salvador

Gols: Cauly 10, Paulinho 35 e Luciano Juba 51 do 1ºT; Thaciano 21 e Ademir do 2ºT

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Thiaggo Americano Lopes (SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Cartões amarelos: Rubens, Vitor Hugo, Paulinho, Ademir

Cartão vermelho: nenhum

Público: 28.019

Renda: R$ 838.345,00

Da Redação com NO Ataque