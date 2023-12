Renato Paiva é reeleito presidente da Diretoria Executiva do Democrata até 2026

Atual presidente, Renato Paiva segue no principal cargo da Diretoria Executiva do Democrata até o fim de 2026. A eleição que conduziu a chapa “Novo Democrata” para o próximo mandato aconteceu, na Arena do Jacaré, na última segunda-feira (11). Um novo Conselho Fiscal também foi eleito. Para ambos os pleitos apenas uma chapa foi inscrita.

Foto: Vinícius Oliveira

Do total de 30 conselheiros, 18 conselheiros registraram presença e voto. o Presidente do Conselho Deliberativo, Lino Assunção, foi o responsável por declarar os eleitos. Quem compõe a chapa com Renato Paiva, como vice-presidente, é o empresário Paulo Daniel Ferreira Gonçalves.

Para o Conselho Fiscal, na chapa Novo Rumo, foram eleitos como membros titulares os sócios e conselheiros Paulo Henrique Rocha Leão, Bruno Henrique Librelão dos Santos e Ângelo Gonçalves. Um dos principais desafios do corpo diretivo é voltar com o Jacaré para a elite do futebol mineiro.

Como presidente reeleito, Renato Paiva, promete manter o trabalho de reconstrução que fez o Democrata disputar a elite estadual em 2023. Fora de campo, a gestão equalizou as contas e praticamente zerou pendências com a justiça trabalhista. “Vamos manter este ritmo para nos fortalecer internamente para que os resultados voltem a aparecer dentro do campo”, comenta Paiva.

No próximo ano o Democrata disputa o Módulo II do estadual junto com Aymorés (Ubá), Betim (Betim), Boa Esporte (Varginha), Caldense (Poços de Caldas), Mamoré (Patos de Minas), Nacional (Muriaé), North (Montes Claros), Tupi (Juiz de Fora), Valério (Itabira), VEC (Varginha) e URT (Patos de Minas). O torneio está previsto para começar no fim de abril.

Com Democrata - ASCOM