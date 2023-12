Ele fica: Rodrigo Caetano permanece como diretor de futebol do Atlético

O Atlético confirmou na tarde desta quinta-feira (14) a permanência do diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, para a próxima temporada. O profissional ainda tem contrato com o Galo até 2026, mas foi procurado por outros clubes e decidiu permanecer em Belo Horizonte.

Em nota, o Atlético destacou o fato de Rodrigo ter escolhido permanecer no Galo, apesar da proposta.

O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no Clube. Nesta segunda-feira (18), inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO Bruno Muzzi.



“Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil (2022); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); e Campeonatos Mineiros de 2021, 2022 e 2023”, escreveu o clube.

Nesta segunda-feira (18), Rodrigo Caetano participará de uma entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO Bruno Muzzi. A ideia é que o grupo faça um balanço da temporada passada e detalhe o planejamento do clube para 2024.

