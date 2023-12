Betim brilha com cinco medalhas de ouro e o 3° lugar na Copa Brasil de Atletismo Down

Na última quinta-feira (7) e sábado (9), em São Paulo, os atletas do programa Viva o Esporte brilharam na Copa Brasil de Atletismo Down, conquistando o 3° lugar geral. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Intelectuais (CBDI), é exclusiva para indivíduos com Síndrome de Down. Seus resultados não apenas celebram conquistas imediatas, mas também estabelecem padrões para futuros torneios, exigindo um alto nível técnico dos competidores visando eventos similares no próximo ano.

Imagem: Prefeitura de Betim

Luciene Lebrão, técnica da equipe, celebra a notável performance do time: "Presenciamos melhorias significativas em nossas marcas. Alguns atletas garantiram seus índices para a competição do próximo ano. Alcançamos o 3° lugar geral, conquistando primeiros, segundos e terceiros lugares, e ainda fomos o time com o maior número de participantes".

Confira as conquistas dos atletas de Betim por provas

Arremesso de peso masculino

3°lugar: Lucas Vince



Arremesso de peso feminino

1°lugar: Rayssa Mendonça



Lançamento de disco masculino

1°lugar: Lucas Vince

3°lugar: Greidston Silva



Lançamento de disco feminino

2°lugar: Rayssa Mendonça



Lançamento de dardo masculino

1°lugar: Lucas Vince



Lançamento de dardo feminino

1°lugar: Rayssa Mendonça

2°lugar: Franciele Alves



Revezamento de 4x400m masculino

3°lugar: Arnaldo Alves, Edson Santos, Ismael Martins e Lucas Vince



Revezamento de 4x400m feminino

3°lugar: Raysa Mendonça, Brunielle Torre, Franciele Alves e Juliana Ribeiro



Revezamento de 4x100m feminino

3°lugar: Raysa Mendonça, Brunielle Torre, Franciele Alves e Iasmin Pereira



Corrida de 100m feminino

2°lugar:Rayssa Mendonça



Corrida de 800m

2°lugar: Brunielle Torres



Corrida de 1500m

1°lugar: Brunielle Torres

Da Redação com Prefeitura de Betim