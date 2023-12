Curitiba perde por 2 a 1 e se complica na Copa Itatiaia

Não deu para o Pitbull do São Francisco: o Curitiba perdeu no final do segundo tempo para o Renascença, de Betim, por 2 a 1, pela Copa Itatiaia. Agora, o time precisa vencer para manter o sonho da classificação para as oitavas-de-final viva.

Foto: Filipe Felizardo

Primeiro tempo movimentado

Nos primeiros minutos de primeiro tempo, Marquinhos Pitbull puxava o ataque e finalizava para o Curitiba, mas aos 10 minutos de jogo, o Renascença aproveitou uma bobeada da marcação do time da casa para abrir o marcador, 1 a 0.

Apesar do gol, o Pitbull continuou a finalizar, mesmo com a boa marcação do Renascença e seus contragolpes – com direito a muitas faltas. O lance de maior perigo até então do Curitiba foi com Guilherme ‘Guigol’, que em um lançamento para a pequena área quase mandou para a rede adversária.

O empate do Curitiba saiu aos 38 minutos: Pitbull, após receber passe de Juliano pela direita, avançou e tirou o marcador do Renascença, para finalizar no canto esquerdo do gol do goleiro Neneca, da equipe de Betim.

Um susto logo no fim do primeiro: um choque de cabeça entre os jogadores Lucas, do Curitiba, e Hugo, do Renascença fez com que a ambulância fosse acionada. O jogador do time de Betim foi levado para a UPA Dr. Juvenal Paiva, sendo transferido para o Hospital Municipal. O zagueiro do Pitbull sofreu um corte na cabeça, mas não precisou ser levado para o pronto-atendimento.

Curitiba “apagado” acaba sofrendo a derrota

A etapa complementar foi diferente para o time do bairro São Francisco: apesar da intensidade nos primeiros minutos, o time foi perdendo o fôlego e abrindo espaço para o Renascença. Nos dez minutos de segundo tempo o Curitiba finalizou duas vezes, mas sofria com a marcação do time de Betim.

O Curitiba tentou mais vezes durante o avançar do jogo, mas sofria com a finalização – em muitos momentos, o Renascença firmava em contra-ataques perigosos, que chegaram a exigir trabalho do goleiro Paulinho.

Os minutos finais foram mais cruéis para o time do São Francisco: com pouca criatividade, as chances de gol do Curitiba não tiveram pontaria; enquanto o Renascença se aproveitava e ia com mais perigo. Aos 38 minutos, o time de Betim meteu uma bola na trave após um contra-ataque – e dali em diante, só deu Renascença.

A agonia do Pitbull acabou aos 49 minutos: após uma cobrança de escanteio, um bate-rebate na pequena área deixou livre para que o time de Betim pudesse fazer o segundo gol e sacramentasse a vitória fora de casa.

Sequência

Com a derrota, o Curitiba soma apenas 1 ponto no Grupo 1 da Chave Metropolitana: Renascença, que venceu o Pitbull, está com 4 pontos. Estrela do Vale, de Lagoa Santa, e Pedro Leopoldo, estão com 2 pontos cada.

Para se classificar, o Pitbull precisa vencer o Estrela do Vale, indo a 4 pontos – para isso, deve torcer para uma vitória do Renascença, que se classificaria em primeiro do grupo (os três melhores terceiros colocados se classificam na competição). O próximo domingo, véspera de Natal (24), será em Lagoa Santa.

O técnico Kaíque Bruno, apesar da derrota, acredita que o time possa remontar fora de casa:

Filipe Felizardo, com colaboração de Lucas Felizardo